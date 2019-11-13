Мы, представители академического сообщества Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», обращаемся к членам Ученого совета НИУ ВШЭ по поводу опубликованного 8 ноября 2019 г. протокола заседания № 5 Комиссии по академической этике при Ученом Совете о высказываниях профессора Г.Ч. Гусейнова в его блоге и в интервью различным массмедиа. На основании не описанной в резолюции процедуры экспертизы высказывания Гусейнова объявлены «подчас носящими оскорбительный характер» и «наносящими существенный ущерб деловой репутации университета».

Собственно «экспертиза» состоит из нескольких не прокомментированных цитат и утверждения комиссии о том, что Гусейнов якобы «в последующих выступлениях продолжал усиливать негативные моменты своего первого высказывания», хотя приведенные цитаты не подтверждают этот вывод. Комиссия сочла, что якобы «Г.Ч. Гусейнов не мог не понимать, что люди в ответной реакции воспринимают его именно как преподавателя Высшей школы экономики […], тем самым расценивая его выступления как выступления авторитетного представителя департамента общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ». Мы полагаем, что этот тезис комиссии в корне неверен.

Во-первых, рекомендации работникам НИУ ВШЭ по вопросу, связанному с их публичными выступлениями (они использованы как правовое основание для решения Комиссии по академической этике), сформулированы не вполне корректно: при наличии электронных поисковых систем место работы автора любого высказывания, который пишет под своим настоящим именем, найти чрезвычайно легко. В первой записи Гусейнова в Facebook, с которой все началось, он высказался как частное лицо и не нарушил никаких рекомендаций. Во-вторых, его обозначение с упоминанием должности появилось только в ходе медийной кампании, когда журналисты и ведущие блогов его стали обозначать как преподавателя НИУ ВШЭ — это не было его собственной инициативой.

Эти же рекомендации требуют от сотрудников ВШЭ в публичных выступлениях объективного изложения результатов профессиональной деятельности университета. Мы должны признать, что этот пункт документа также содержит внутренне противоречивое утверждение: обнародующий свое мнение сотрудник ВШЭ может справедливо считать, что оно основано на объективном (методологически корректном и максимально беспристрастном) исследовании, однако результаты такого исследования могут вызывать не просто несогласие, но агрессивную реакцию у больших групп читателей, предвзято подходящих к освещению того или иного вопроса и не готовых знакомиться с научными исследованиями общественно значимых проблем. Фактически трактовка Комиссии по академической этике этого пункта рекомендаций, как, возможно, и сам этот пункт рекомендаций, означает de facto призыв к сотрудникам ВШЭ вообще не высказываться публично по вопросам, по которым нет общественного консенсуса, и вдобавок заранее предвидеть, какое именно высказывание станет «триггерным».

Комиссия сочла, что профессор Гусейнов нарушил п. 3.1, раздел «в», Правил внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ, требующий от сотрудников воздерживаться от «высказываний дискриминационного характера». Из протокола совершенно неясно, кого и по какому признаку дискриминировал или призывал дискриминировать Г.Ч. Гусейнов. В итоге Комиссия рекомендовала профессору Гусейнову «принести публичные извинения» – впрочем, не оговорив, перед кем.

Мы согласны с теми – уже опубликовавшими свои мнения по этому поводу – коллегами, которые считают, что протокол заседания (фактически – резолюция) Комиссии по академической этике наносит существенно больший ущерб репутации НИУ ВШЭ, чем высказывания Г.Ч. Гусейнова – если вообще считать, что они хоть как-то повредили репутации нашего университета. Мы согласны и с мнением нашего коллеги Г.Б. Юдина, который полагает, что комиссия по этике должна принимать во внимание не только деловую репутацию ВШЭ, но и необходимость защиты академических свобод. Но мы также полагаем, что решение Комиссии по академической этике создает опасный прецедент. По сути, Комиссия признала, что сотрудники вузов вообще не имеют права высказываться как частные лица и обязаны всегда учитывать неназванные интересы «своего» вуза. Это мнение нам представляется нарушающим основополагающие права человека и граждан РФ на свободу слова, гарантированные статьей 29 Конституции РФ («Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них»).

Мы полагаем, что студенты, аспиранты и сотрудники ВШЭ – как и любого российского вуза – имеют право на публичное высказывание любых мнений в социальных сетях и медиа как частные лица. Единственным основанием для ограничения для этой свободы может быть только прямое нарушение общего для всех закона (клевета, прямые призывы к насилию и/или дискриминации и т.д.), при этом факт нарушения должен быть подтвержден научно обоснованной и методологически корректной экспертизой.

Мы полагаем, кроме того, что преподаватели, аспиранты и студенты российских вузов, как и другие граждане РФ, имеют право на коллективное высказывание позиции, отличной от точки зрения руководства вуза и других административных органов, с указанием их институциональной аффилиации – и только общий для всех закон, а не требования руководства, может ограничивать возможности такого солидарного высказывания.

Мы призываем возобновить публичную дискуссию среди сотрудников НИУ ВШЭ о рекомендациях, связанных с их публичными выступлениями в массмедиа и социальных сетях, так как решение Комиссии по академической этике показывает, что толкования процитированной в решении Комиссии нормы могут быть слишком произвольными.

Высокий уровень защищенности академических свобод вплоть до самого недавнего времени составлял один из ключевых репутационных активов НИУ ВШЭ и давал нашему университету большие преимущества в сфере международного академического сотрудничества. Сегодня наши коллеги уже получают встревоженные письма от иностранных ученых с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы надеемся, что решение Комиссии по академической этике будет отменено как произвольно трактующее нормы российского законодательства и корпоративных правил и создающее опасный прецедент для ограничения академических свобод.

Абелюк Е.С., зав. Проектной лабораторией по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв НИУ ВШЭ

Агафонова Я.Я., приглашенный преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Астахов С.С., преподаватель Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Афанасьев И.Ф., научный сотрудник ФГН НИУ ВШЭ

Баженова-Сорокина А.Д., старший преподаватель департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Баранова В.В., доцент департамента социологии НИУ ВШЭ СПб

Бедаш Ю.А., доцент Школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ

Бендерский И.И., преподаватель департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Бергельсон М.Б., профессор Департамента общей и прикладной филологии, в.н.с. Международной лаборатории региональной истории России НИУ ВШЭ.

Бирюков Д.С., научный сотрудник ИГИТИ им. А.В. Полетаева.

Блинова О.В., доцент департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Богданов К.А., профессор Департамента филологии НИУ ВШЭ, СПб

Бодрова А.С., доцент департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Бондарко Н.А., приглашенный преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Борисов В.Е., доцент Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ

Борусяк Л.Ф., приглашенный доцент департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации

Бреслер Д. М., старший преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Вайсбанд Э.С., доцент департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Васильев А.Г., профессор Департамента общей и прикладной филологии ФГН НИУ ВШЭ

Вдовин А.В., доцент департамента истории и теории литературы ФГН

Виноградова О.А., стажёр-исследователь ИГИТИ им. А.В.Полетаева

Витте Г.В., профессор департамента филологии, НИУ ВШЭ СПБ

Воробьев Г. М., старший преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Ганжа А.Г., доцент Школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ

Гаспарян Д.Э., доцент Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Глухов А.А., доцент Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Горбатов В.В., старший преподаватель Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Грешных А.Н., старший преподаватель Школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ

Гуляев Р.В., старший преподаватель школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Данько С.В., доцент Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Делазари И.А., доцент департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Демин М.Р., доцент С.-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ

Дмитриев А.Н., ведущий научный сотрудник ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ

Димитриев В. М., старший преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Доброхотов А.Л., ординарный профессор Школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ

Добрушина Н.Р., профессор Школы лингвистики ФГН НИУ ВШЭ, заведующая международной лабораторией языковой конвергенции

Жаркая В. Ю., старший преподаватель Департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Заика Н.М., доцент департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Земенков В.И., приглашенный преподаватель Департамента общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ

Зенкин С.Н., в 2018-2019 гг. профессор кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики (ВШЭ СПб.)

Зубалов Д. Ю. Доцент Департамента общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ

Иванов С.А., профессор департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Иванова Ю.В., доцент Департамента общей и прикладной филологии ФГН, в.н.с. ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ

Калугин Д.Я., профессор департамента филологии НИУ ВШЭ

Климова С.М., профессор Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Кречетова М.Ю., доцент Школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ

Кукулин И.В., доцент Школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ

Куприянов А.В., доцент С.-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ

Куприянов А.М., доцент Департамента медиа ФКМД НИУ ВШЭ

Леонтьев Д.А., главный научный сотрудник, ординарный профессор НИУ ВШЭ.

Лавринович М.Б., старший научный сотрудник Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ

Левина Т.В., доцент Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Левинзон А.И. , старший преподаватель Школы лингвистики ФГН НИУ ВШЭ

Левченко Я.С., профессор Школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ

Лифшиц А. Л. , доцент ФГН НИУ ВШЭ

Лурье В.М., профессор НИУ ВШЭ (Пермь) до 31 августа 2019 г., вед.н.с. Ин-та социологии РАН, д.филос.н.

Максудова-Елисеева Г.В., ассистент Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Майофис М.Л., доцент Школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ

Масиель Санчес Л. К., доцент Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ

Мищенко Д.Ф., приглашенный преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Мороз А.Б., профессор департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Назарова О.А., старший преподаватель Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ

Нартова Н.А., старший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ СПб

Немировский И.В., профессор департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Никогосян М.Н., доцент Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ

Осин Е.Н., доцент департамента психологии НИУ ВШЭ

Островская Е.С., доцент департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Павлов И.И., стажёр-исследователь Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога ФГН НИУ ВШЭ

Павловец М.Г., доцент Департамента общей и прикладной филологии ФГН НИУ ВШЭ

Парамонов А.А., доцент Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Пащенко Т.В., старший преподаватель школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Польской С.В., доцент Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ

Поляков С.И,, младший научный сотрудник ЦМИ НИУ ВШЭ Санкт-Петербург

Полян П.М., директор Мандельштамовского центра НИУ ВШЭ

Поселягин Н.В., доцент департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Родин А.В., старший научный сотрудник Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии ВШЭ

Сабашникова А.А., ст.преподаватель департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Селиверстов В.В., старший преподаватель школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Соколов П.В., доцент Школы философии ФГН, в.н.с. ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ

Сурман Я.Я., научный сотрудник ИГИТИ им. А.В.Полетаева

Успенский П.Ф., доцент департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Уточкин И.С., профессор департамента психологии НИУ ВШЭ

Федотов М. Л., старший преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ СПб

Федюкин И.И., доцент ШИН ФГН НИУ ВШЭ

Харитонов Д.В., доцент департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Чернавин Г.И., доцент Школы философии ФГН НИУ ВШЭ

Шарнова Е.Б., доцент Школы исторических наук ФГН

Шмулевич Н. В., приглашенный преподаватель департамента общей и прикладной филологии, департамента истории и теории литературы ФГН НИУ ВШЭ

Якименко О.А., приглашенный преподаватель департамента филологии ФГН НИУ ВШЭ

Оригинал: Эхо Москвы

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