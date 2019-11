Знаменитые носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, выставили на аукционе Gotta Have Rock and Rolll.

Стартовая цена — 100 тысяч долларов, но организаторы торгов ожидают, что она поднимется до одного или двух миллионов долларов.

Майкл отдал эти, созданные модельером Биллом Уиттеном, усеянные стразами носки своему менеджеру Фрэнку Дилео вместе с благодарственным письмом за проведение успешного тура Victory Tour (1984 год).

В список лотов вошло пятьдесят предметов из личной коллекции Дилео, которые он собрал за годы работы с Джексоном. Есть возможность купить платиновый и золотой диск Thriller с автографом, посмертный сборник This Is It, ставший мультиплатиновым, и другие уникальные вещи.

Аукцион будет проходить с 13 по 22 ноября, передает РИА Новости.

Майкл Джексон впервые выступил в сверкающих носках в марте 1983 года, когда исполнял песню Billie Jean на шоу, посвященном 25-летию звукозаписывающей компании Motown Records. Тогда же он исполнил и лунную походку, которая стала одной из самых популярных танцевальных техник в мире.

Minval.az