С линии фронта в Карабахе и ненарушенных участков государственной границы Азербайджана и Армении вновь приходят тревожные новости. Только за одни сутки режим прекращения огня армянские агрессоры нарушили не менее 20 раз. В основном речь шла о снайперских обстрелах. Так, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Армии Азербайджана в селе Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Кроме того, армянские агрессоры открывали огонь по азербайджанским позициям и со стороны оккупированных сел Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Конечно, стреляют на линии фронта в Карабахе регулярно. Но это явно не обычный здесь «беспокоящий огонь», а нечто иное. Тем более что провокационные обстрелы тут же сопроводили не менее провокационной риторикой. Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян выдал очередное заявление «с точностью до наоборот» и обвинил Азербайджан в обстрелах армянской территории, причем и боевых позиций, и сел. За что удостоился резкого ответа от ГПС Азербайджана: азербайджанские военнослужащие открыли огонь по позициям противника в ответ на провокацию противоположной стороны, но в отличие от ВС Армении не стреляли по населенным пунктам и гражданским лицам. Затем о себе поторопился напомнить штаб армянских оккупационных сил в Карабахе, пышно именующий себя «карабахской армией»: оказывается, такой-сякой Азербайджан и «проявляет деструктивную позицию», и еще «игнорирует проводимое в Баку заседание Совета глав минобороны стран СНГ». Заканчивается все очередным бряцанием языками — громким обещанием «предпринять соразмерные ситуации действия».

По совести говоря, самые что ни на есть «соразмерные ситуации действия» для армянских оккупантов в Карабахе — это как можно скорее убраться с чужих захваченных земель. Но вряд ли в Ханкенди имели в виду именно это. Оккупанты после серии провокаций озвучили открытые угрозы в адрес Азербайджана. И это уже не позволяет исключать, что игра на обострение может продолжиться и даже выйти на следующий, скажем так, уровень.

При этом нельзя не заметить, что очередной виток своих игр с огнем у линии фронта армянские агрессоры затеяли на фоне явного роста внутриполитической напряженности в Армении. Дело уже не ограничивается «тлеющим заговором» в Карабахе. Никол Пашинян устраивает очередную атаку на председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна, причем давлению подвергаются его отец и сестра. Эта атака не на шутку обеспокоила Венецианскую комиссию — ее председатель Джани Букикио выступил с заявлением, где выразил обеспокоенность в связи с конфликтом между правительством Армении и Конституционным судом, посетовав на недостаток демократической культуры в Армении. Наконец, Армен Ашотян, заместитель председателя Республиканской партии Армении, в интервью «Новой газете» выдал язвительную, но очень меткую характеристику новому премьер-министру страны: «Пашинян сейчас похож на водителя, который угнал машину, получил все навигационные карты, но вести эту машину не может. То его вправо заносит о бордюр, то влево на встречную полосу». В такой ситуации если и не полновесная война, то во всяком случае резкий рост напряженности на границе — это прямо-таки хрестоматийный способ отвлечь внимание аудитории от внутриполитических проблем и собственных «ляпсусов».

Куда важнее, впрочем, другое обстоятельство. Армения за последнее время получила серию впечатляющих дипломатических оплеух от Азербайджана, в том числе и на саммите Движения Неприсоединения, где ни много ни мало 120 стран осудили армянскую агрессию против Азербайджана и оккупацию азербайджанских земель. У армянских экспертов — шок и возмущение: почему молчит МИД? «25-26 октября в Баку прошел XVIII саммит глав государств Движения неприсоединения, принять участие в котором власти Армении, видимо, сочли ненужным, нецелесообразным. Армения не подала заявку на участие — в результате, как и следовало ожидать, саммит отметился не только ярой антиармянской риторикой президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и итоговым документом с включенным в него пунктом о том, что «все страны Движения неприсоединения выразили осуждение в связи с оккупацией ВС Армении территорий Азербайджана». Как первое, так и второе осталось, повторимся, без ответа со стороны представителя Республики Армения. Как это вообще квалифицировать?!» — возмущается «Голос Армении». МИДу Армении, впрочем, в этой ситуации можно только посочувствовать. Ответить ему по сути дела нечего, оперировать на международной арене лозунгами первой «карабахской войны» не получится. Неудивительно, что «отвечать» поручили министерству обороны — при помощи очередных провокаций.

Но вот что интересно. В своем заявлении представители ханкендинского оккупационной режима умудрились обвинить Азербайджан в «игнорировании» проходившего в Баку заседания Совета глав минобороны стран СНГ. А вот это уже интересно. Особенно с учетом некоторых деликатных обстоятельств. Конечно, те страны, чьи министры прибыли в Баку, признают Азербайджан в существующих границах и не ставят под сомнение Устав ООН вообще и его статьи, признающие за государством право на самооборону, в частности. Более того, в Баку прибыл, к примеру, глава оборонного ведомства Беларуси, с которой у Азербайджана многостороннее и налаженное сотрудничество. Но вместе с тем известно и другое. Председательствовал на заседании глава минобороны России Сергей Шойгу. А он перед тем, как приехать в Азербайджан на это самое заседание, посетил Армению, где инспектировал российскую военную базу в Гюмри и обсуждал с премьер-министром Армении Пашиняном и министром обороны Тонояном детали Российско-армянского военного сотрудничества. Нынешний командир базы в Гюмри полковник Николай Мартынюк не стал повторять ошибок своего предшественника на этом посту полковника Андрея Рузинского, который в не таком уж далеком 2013 году в интервью «Красной Звезде» заявил, что в случае начала военных действий в Карабахе российская военная база может вступить в вооруженный конфликт в соответствии с договорными обязательствами РФ в рамках ОДКБ. Тем более от подобных заявлений воздержался сам Шойгу. А глава МИД РФ Сергей Лавров периодически журит Ереван за излишне агрессивные заявления в стиле «Карабах — это Армения, и точка» или «Вопрос Карабаха решен». Только вот устроенный ханкендинским оккупационным режимом фестиваль угроз — это как минимум повод спросить: а не обнадежил ли Сергей Кужугетович своих армянских собеседников «за закрытыми дверями»? Да так, что там, едва дождавшись, пока российский «спецборт» поднимется в воздух, принялись за очередные игры с огнем на границе? И еще умудрились прямо и официально сослаться на совещание министров обороны СНГ в Баку? Или же для армянских политтехнологов здесь оказалось вполне достаточным самого по себе визита — даже без каких бы то ни было «обнадеживающих подсказок» со стороны Шойгу?

По понятным причинам, судить об этом можно только с изрядной долей допуска. Но, так или иначе, во-первых, нашей стране надо быть готовой к любому сценарию — и к серии мелких провокаций, и к масштабным вооруженным вылазкам. Но при всем при том нынешний виток напряженности на линии фронта сразу же после переговоров Шойгу в Ереване ставит перед необходимость реагировать на ситуацию уже и Москву. Которую ее любимый форпост вновь поставил перед выбором: или одернуть своих сателлитов, призвать их к порядку (гласно или по конфиденциальным каналам) и дать понять, что «уравновешивающий визит» министра обороны РФ в Ереване неправильно поняли, или…принимать на себя политическую ответственность за нынешнее обострение ситуации. И это только кажется, что великие державы могут позволить себе не думать о таких проблемах. Там, где политика смыкается с войной, мелочей не бывает.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az