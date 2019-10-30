«Тот факт, что в Палате представителей Конгресса США вновь рассмотрен вопрос «геноцида армян», свидетельствует о том, что Вашингтон желает оказать давление на своего,

теперь уже можно сказать, бывшего союзника в лице Турции. Однако подобным способом США ничего не добьется. Наоборот, Турция продолжит сближение с Москвой».

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

Эксперт напомнил о том, что ранее Анкара планировала приобрести в США ЗРК «Патриот», но бывший президент США Барак Обама хоть и обещал поначалу, но спустя время отказался продавать системы Анкаре. Поэтому турецкие власти были вынуждены обратиться к Москве для приобретения ЗРК С-400.

Согласно мнению Э. Шахиноглу, в этом виноваты не турки, а США — именно они не выполнили данное обещание:

«Кроме того, у самой Анкары есть жизненные интересы в регионе, она должна решить вопросы собственной безопасности. Поэтому здесь нельзя винить Турцию. Но похоже, США считают иначе, и по-прежнему оказывают на Турцию давление. А потому неудивительно, что в Конгрессе США вновь поднят вопрос признания так называемого «геноцида армян»: этим США хотят показать, что проводимая со стороны Турции политика в регионе не удовлетворяет интересы Вашингтона. И то, что Вооруженные силы Турции атаковали позиции курдов в Сирии, договорилась с Россией о совместном патрулировании, нервирует некоторые круги в Вашингтоне», – отметил Шахиноглу.

Как считает эксперт, на принятие со стороны Палаты представителей Конгресса США резолюции повлияли последние события в Сирии:

«Конгресс критикует не только Турцию, но и своего президента, дескать, Трамп сдал курдов туркам. В этом вопросе США поддержали не своего стратегического союзника – Турцию, а курдских террористов РПК.

У Турции были вопросы, связанные с собственной безопасностью в Сирии. Анкара хотела согласовать этот вопрос с США. Американцы же не захотели обсуждать ничего, потому турки начали действовать в одиночку. То, что произошло вчера в Конгрессе США, направлено как против Турции, так и самого Трампа. К тому же, проармянские силы воспользовались моментом, когда Турция объединила свои силы с Россией против курдов. Именно это повлияло на мнение конгрессменов принять антитурецкую резолюцию», – подчеркнул политолог.

По его мнению, несмотря ни на что, Турция не откажется от проводимой политики. Наоборот, Анкара продолжит искать альтернативный выход из сложившейся ситуации, сближаться с Россией, с Китаем, и в результате сильнее отдалится от США. Хотя во времена «холодной войны» главным стратегическим партнером США в Евразии была именно Турция, напомнил наш собеседник.

При этом он не исключил возможности, что однажды кто-то из президентов США, к примеру, из числа «демократов», все-таки может признать т.н. «геноцид армян».

«Пока же этого не произошло. Хотя в свое время такое «историческое событие» армянской диаспоре США обещал тот же Барак Обама. Однако «судьбоносное» обещание так и осталось не выполненным. Но если случится такое, то это все равно ничего не изменит. Америка потеряет от этого признания больше, чем сама Турция. К тому же есть много стран, парламенты которых приняли резолюции о «геноциде армян». Ну и что? Что от этого изменилось? Все страны региона хотят иметь хорошие отношения с Турцией. Поэтому, не думаю, что произошедшее может повлиять на внешнюю политику официальной Анкары.

Но есть и еще один немаловажный фактор: президент США Дональд Трамп не утвердит данное решение Конгресса, так как в отличие от проармянски настроенного Конгресса, Трамп хочет иметь с Турцией, с тем же Эрдоганом, хорошие отношения. Да, порой Трамп жестко критикует позицию Анкары, политику, проводимую Эрдоганом. Но после этой критики Трамп напоминает о том, что Турция является союзником США, а Эрдоган — его личным другом», — говорит Э.Шахиноглу.

Вместе с тем, по мнению политолога, США шаг за шагом теряют Турцию, несмотря на то, что эта страна является одной из главных игроков в Евразии.

Одновременно эксперт отметил, что свою «роль» в принятии вчерашней резолюции также сыграло то, что у Анкары натянутые отношения с Тель-Авивом:

«В отличие от прошлых лет, отношения между Турцией и Израилем остаются напряженными. А в США еврейское лобби намного могущественней армянской диаспоры. Если еврейская диаспора посчитала бы нужным поддержать турков, они могли помешать принятию данной резолюции. А в настоящее время, когда отношения между двумя странами остаются напряженными, и этот фактор сыграл не в пользу Анкары», — отметил Э.Шахиноглу.

В заключении наш собеседник отметил, что принятие данной резолюции не отразится негативно на внутренней ситуации в самой Турции, а наоборот, все силы Турции объединятся.

«Даже, те, кто жестко критикует политику правительства Эрдогана, в этом вопросе могут оказать ему поддержку, так как все это касается не самого Эрдогана лично, а базируется в рамках национального вопроса. Когда против тебя выступают проармянски настроенные силы Конгресса США. Когда вопрос касается интересов Турции, все внутренние силы этой страны объединяются, как это бывало неоднократно», – резюмировал он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az