«Итогом переговоров Путина и Эрдогана в Сочи стало прекращение операции «Источника мира». Для Турции, которая намерена была взять 30 км буферную зону, данный вопрос закончился весьма удачным, с учетом тех последствий, которые могли бы быть. Как результат, мы увидели, что Вашингтон сразу же снял все санкции с Турции».

Об этом в беседе с Minval.az заявил глава информационно-аналитического портала PolitRus Виталий Арьков, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, которая приостановлена на данный момент.

Говоря об отношения Москвы и Анкары, эксперт сказал, что итоги многочасовых переговоров президентов России и Турции в Сочи можно оценивать как весьма результативные.

«Обе стороны достигли по максимуму из возможного в данной ситуации. Главное – большая часть освобожденной от боевиков территории Сирии оказывается под контролем России и Турции, что обеспечивает безопасность мирным жителям, а законному руководству Арабской Республики и конструктивной оппозиции — возможность проработки параметров будущей и необходимой конституционной реформы», — сказал он.

Отвечая на вопрос о вероятных рисках в отношениях между Турцией и Россией, Арьков отметил, что склонен считать, что серьезных противоречий между Москвой и Анкарой в сирийском вопросе в реальности нет.

«По крайне мере, имеющие место отдельные спорные моменты быстро решаются и их никак нельзя назвать противоречиями, особенно на фоне таковых, наблюдаемых в сирийском вопросе между Россией и США, Турцией и США.

И Москва, и Анкара твердо заявляют о своей приверженности сохранения территориальной целостности Сирии и возвращения страны к мирной жизни. К сожалению, заинтересованы в таком будущем не все стороны, принимавшие участие в борьбе с международным терроризмом и в самой Сирии, и в соседнем Ираке. Поскольку стабильность здесь сегодня прочно ассоциируется с Россией, Турцией и Ираном, с укреплением их влияния регионе. А это, как мы понимаем, идет вразрез с геополитическими планами других мировых игроков», — сказал собеседник «Минвала», добавив, что «курдов стоит рассматривать лишь как инструмент в руках этих сил».

«Западные правительства не волнует ни стремление курдского народа к обретению государственности, ни его страдания в результате стравливания с Турцией, нынешнее руководство которой является сторонником идеологии «одна страна, один народ, один язык».

Запад не единожды цинично обманывал курдов, используя их для достижения своих целей в регионе, не единожды делал их разменной монетой своих политических торгов. В очередной и не последний раз происходит это и сейчас», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что для предотвращения эскалации напряженности на турецко-сирийской границе и восстановления спокойствия в Сирии в целом, важно минимизировать возможность новых боестолкновений турецких военных и курдских повстанцев.

«Чему призвана служить временная буферная зона и совместное патрулирование ее границы российской военной полицией и сирийской пограничной службой? Можно смело утверждать, что официальное сворачивание операции «Источник мира» есть не проигрыш, а, напротив, победа Анкары – главная цель операции (по крайней мере, из публично заявленных) достигнута. Сирийские курды должны отдалиться от турецкой границы, что позволит не только избежать обстрелов турецкой территории, но и, что главнее, снизить до минимума угрозу объединения сирийских курдов с турецким курдским подпольем и начала совместной войны с турецкой армией», — резюмировал Арьков.

Minval.az