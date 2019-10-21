Сотрудники бывают не только «любимые», но и те, от кого очень хочется как можно скорее избавиться. И не обязательно потому, что этот человек плохо работает. Просто раздражает… Постной физиономией или экстравагантными манерами, излишней раскованностью или формальным отношением к работе. Явно не отвечает духу организации. Только как уволить, не нарушая трудовое законодательство или заключенный контракт? Путь один — вынудить уйти по «собственному желанию». Причем сделать так, чтобы это желание у сотрудника стало весьма горячим, а последовавшее за ним решение об увольнении — твердым и бесповоротны.
1. Непрерывно по любому поводу и в различной форме сообщайте сотруднику, что он плохо работает.
Критикуйте все его отчеты, заворачивайте и высмеивайте любые инициативы. Не упускайте случая «высоко» отозваться о его профессиональных качествах в присутствии коллег или клиентов. Периодически задавайте сотруднику вопрос: «А чем вы вообще тут занимаетесь, а?!» Непрерывно давайте понять, что он взялся не за свое дело. Да и вообще, выполнять квалифицированную работу ему не дано… Результат не заставит себя долго ждать. Мало кто может жить и работать с постоянным ощущением того, что ты плохой и только мешаешь…
2. Повесьте на работника материальную ответственность за дорогостоящие предметы, с которыми не он непосредственно работает и следить за сохранностью которых в принципе не в состоянии.
Большинство людей как черт от ладана бегут от материальной ответственности в принципе. А уж тем более, если отвечать необходимо за что-то, за чем и уследить-то точно не можешь. Например, сообщите системному администратору, что теперь он будет отвечать за сохранность всей компьютерной техники компании, включая сервер и несколько рабочих станций в иногороднем филиале. Или «обрадуйте» специалиста по рекламе ответственностью за презентационное оборудование, с которым менеджеры ездят на выставки. Причем, делать такое сообщение необходимо сразу с описью и актом приема-передачи в руках. Последующий за этим нервный возглас «Подписывать не буду, лучше уволюсь!» не стоит оставлять без внимания…
3. Создайте сотруднику ощущение хаоса. Пусть он уже вообще перестанет понимать, в чем заключаются его обязанности и что он должен делать каждый день на работе.
Суть данного метода выражена известной фразой: «Иди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». На практике это реализуется ежедневной выдачей новых заданий (с отменой уже на следующий день), расплывчатых указаний. Прикажите сотруднику отставить все текущие дела и заняться новым проектом, потом тут же бросить этот проект и заняться другим. Цель всех этих действий — разрушение понимания сотрудником своих ежедневных обязанностей и внесение полной дезориентации в его деятельность. Итог — приходя каждый день на работу, он уже не будет понимать, чем занимается и что делать в данный конкретный момент. Долго так продолжаться не может — нервы не выдержат…
4. Дайте человеку понять, что организация давно уже не нуждается ни в нем, ни в занимаемой им должности. А держат его на «почетной пенсии» просто из чувства ответственности и жалости.
Обычно так избавляются от старых и верных работников, которые стояли у истоков компании, служили верой и правдой, но не смогли профессионально вырасти вместе с фирмой и перестали соответствовать новому уровню бизнеса. Уволить этого человека своими руками — совесть не позволяет. Обычно такой сотрудник питает иллюзии, что на нем до сих пор все держится и он по-прежнему нужен компании. Однако если иллюзии развеять и дать понять, что сегодняшняя «работа» — просто благотворительность со стороны босса, то нормальный (гордый) человек элементарно обидится. И постарается в кратчайший срок, хотя бы для самоутверждения, уйти на другую работу.
5. Сообщите сотруднику, что скоро его деятельность будет проверять специально созданная для этого работодателем персональная комиссия.
Такое заявление должно вызвать у сотрудника явное замешательство: «Зачем комиссия? Руководство и так имеет полное представление о моей работе… Единственно разумное объяснение — под меня копают, ищут официальный повод уволить. Причем, вероятно, по статье о профессиональной непригодности или тому подобной. Так зачем звать комиссию? Хотите уволить, так я и сам уйду!».
6. Внесите изменения в должностные обязанности сотрудника таким образом, чтобы фактически понизить его должность и уровень выполняемой работы.
Формально оставьте сотрудника в сегодняшней должности и статусе. А фактически — серьезно понизьте. Например, отберите у начальника подчиненных и поручите ему какую-нибудь тупую, но весьма «важную» работу. Завалите «боевого офицера» (менеджера по продажам) канцелярщиной или отправьте высококлассного программиста в бухгалтерию делать «программы» расчетов в Excel. Вряд ли кто-то долго захочет выполнять несоответствующую своему уровню работу и профессионально деградировать.
7. Сделайте так, чтобы весь остальной персонал фактически объявил данному сотруднику бойкот, буквально прекратив с ним всякое общение и взаимодействие.
Например, сочувственно и под большим секретом поведайте каждому отдельному сотруднику компании, что их товарищ страдает от редкой и неизлечимой болезни, механизм заражения которой медицине до сих пор точно не известен… Метод действует безотказно. Уже на следующий день данный сотрудник с удивлением обнаружит, что ему не подают руки (причина ясна), его сторонятся, да и вообще смотрят как на врага народа. И даже если отбросить эмоциональную составляющую, то все равно выполнять работу без взаимодействия с другим персоналом просто нереально… Интересно, как долго он продержится?
8. Назначьте сотрудника генеральным директором юридического лица, фактически оставив его на прежней должности и с прежними обязанностями.
На самом деле, это примерно то же, что и повесить материальную ответственность (см. способ 2). Однако в данном случае ответственность может наступить любая, вплоть до уголовной. Расписываться вслепую за чужие решения, возможную «обналичку», гадать, заплатили ли налоги… Ну, дудки, ищите «Фунта» в другом месте. Лучше увольнение, чем такой «карьерный скачок»…
9. Организуйте работнику «подставу», в результате которой он за счастье почтет просто уволиться.
Например, организуйте экспедитору «потерю» товара на большую сумму или секретарю — важных документов, или кассиру — наличных денег. (Для решения задачи можно привлечь специалистов из службы безопасности.) В результате насмерть перепуганный работник сочтет за благо закрыть вопрос простым увольнением по собственному желанию. Как второй вариант, можно организовать скандал с сексуальными домогательствами в офисе (для мужчины). Устройте разбирательство малейших подробностей, организуйте собрание, потребуйте объяснения и покаяния. По идее, нормальный мужик пошлет всех к черту и уволится.
10. Ищите малейшие поводы и объявляйте сотруднику официальные выговоры, предупреждения и т. д. В итоге, перед лицом увольнения «по статье», человек уйдет сам.
Поджидайте утром с секундомером (и свидетелями) на пороге офиса и в случае опоздания сразу составляйте акт. Объявляйте ему официальные выговоры по любому поводу и тут же оформляйте их приказом. Все ваши действия должны дать понять работнику, что администрация ищет повод его уволить, причем по «нехорошей» статье. (Соответственно, собирает необходимые документы.) Так зачем же ждать?