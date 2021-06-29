

Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере 5 тысяч евро французскую актрису Бриджит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена, сообщает агентство Франс Пресс.

Также суд обязал актрису выплатить Шраену тысячу евро в качестве возмещения убытков и тысячу евро в качестве компенсации за судебные расходы. В октябре 2019 года на сайте Фонда помощи животным Бриджит Бардо появилась публикация, в которой актриса говорила об охотниках как «о недочеловеках отвратительной трусости» и «террористах животного мира», упоминая главу федерации охотников.

Minval.az