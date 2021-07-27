ВОЗ призывает принять меры по борьбе с электронными сигаретами



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала мер для ограничения распространения электронных сигарет, в том числе ввести маркировку о вреде таких устройств для здоровья, говорится в докладе организации о вреде табака.

«Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения», — говорится в документе.

ВОЗ отметила, что электронные сигареты часто рекламируются детям и подросткам, в рекламе содержится информация о продукте, вводящая в заблуждение. Организация обеспокоена тем, что дети, которые используют электронные сигареты, в будущем в три раза чаще начинают курить.

Директор Департамента укрепления здоровья ВОЗ Рюдигер Креч отметил, что пользователи могут сами менять электронные сигареты так, что концентрацию никотина и уровень риска от него сложно регулировать. Некоторые продукты продаются как «безникотиновые», однако в них содержится ингредиент, который вызывает привыкание. Отличить никотиновые продукты от безникотиновых и некоторых табакосодержащих бывает практически невозможно, добавил Креч. Это подрывает меры по борьбе с табаком, подчеркнул он.

ВОЗ предложила правительствам ввести ограничения в отношении электронных сигарет по аналогии с мерами борьбы с обычными сигаретами. В докладе говорится, что 32 страны запретили продавать электронные системы доставки никотина, еще 79 стран приняли частичные меры: запрет использовать устройства в общественных местах, рекламировать их и т. д. В 84 странах нет никаких ограничений.

По данным ВОЗ, доля курящих людей уменьшилась в большинстве стран мира, однако их общее число все еще велико — 1 млрд человек. Около 80% курящих людей живут в странах с низким и средним уровнем дохода населения. Курение становится причиной смерти 8 млн человек в год, из них 1 млн умирает от пассивного курения.