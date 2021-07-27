ВОЗ призывает принять меры по борьбе с электронными сигаретами

27 июля, 17:45
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала мер для ограничения распространения электронных сигарет, в том числе ввести маркировку о вреде таких устройств для здоровья, говорится в докладе организации о вреде табака.

«Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения», — говорится в документе.

ВОЗ отметила, что электронные сигареты часто рекламируются детям и подросткам, в рекламе содержится информация о продукте, вводящая в заблуждение. Организация обеспокоена тем, что дети, которые используют электронные сигареты, в будущем в три раза чаще начинают курить.

Директор Департамента укрепления здоровья ВОЗ Рюдигер Креч отметил, что пользователи могут сами менять электронные сигареты так, что концентрацию никотина и уровень риска от него сложно регулировать. Некоторые продукты продаются как «безникотиновые», однако в них содержится ингредиент, который вызывает привыкание. Отличить никотиновые продукты от безникотиновых и некоторых табакосодержащих бывает практически невозможно, добавил Креч. Это подрывает меры по борьбе с табаком, подчеркнул он.

ВОЗ предложила правительствам ввести ограничения в отношении электронных сигарет по аналогии с мерами борьбы с обычными сигаретами. В докладе говорится, что 32 страны запретили продавать электронные системы доставки никотина, еще 79 стран приняли частичные меры: запрет использовать устройства в общественных местах, рекламировать их и т. д. В 84 странах нет никаких ограничений.

По данным ВОЗ, доля курящих людей уменьшилась в большинстве стран мира, однако их общее число все еще велико — 1 млрд человек. Около 80% курящих людей живут в странах с низким и средним уровнем дохода населения. Курение становится причиной смерти 8 млн человек в год, из них 1 млн умирает от пассивного курения.

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Ученые предупредили о рекордной жаре в мире в ближайшие 10 лет

27 июля, 18:15
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Ученые из Высшей технической школы Цюриха рассказали, что на Земле ускоряется рост температур, что приведет к тому, что в ближайшие десять лет будут наблюдаться рекордные периоды аномальной жары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — отметил участник исследования Эрик Фишер.

По результатам исследования, ученые обнаружили, что периоды аномально жаркой температуры могут быть связаны с выбросом парниковых газов. Чем выше показатели выбросов газов, тем чаще могут случаться периоды жары.

Также эксперты подчеркнули, что планета за десятилетие прогревается на 0,18C°, это гораздо быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет.

По мнению ученых, на сегодняшний день необходимо сократить выбросы парниковых газов.

Однако, принимаемые меры могут оказаться недостаточными на фоне того, как быстро парниковые газы меняют климат Земли, добавили специалисты.