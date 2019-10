Президент США Дональд Трамп на фоне критики в СМИ и со стороны членов Демпартии отказался от проведения саммита лидеров стран «большой семерки» в июне 2020 года на принадлежащем ему курорте Trump National Doral в Майами (штат Флорида). Об этом он сообщил в Twitter, передает «Немецкая волна».

По утверждению главы государства, встреча там должна была быть проведена на тех условиях, что мероприятие не принесло бы ему «никакой прибыли», а также по возможности не предполагало бы трат из госбюджета США.

Тем не менее из-за «враждебности» критиков было принято решение «начать поиск другой площадки», отметил он. Речь, в частности, может идти о загородной резиденции президента США — Кэмп-Дэвиде.

В 2020 году Соединенные Штаты принимают «семерку» у себя, поэтому Трамп лично участвует в выборе места саммита.

….Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 октября 2019 г.