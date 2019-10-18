Что стоит за «протокольными деталями» вызова Бако Саакяна в Ереван?

Возможное развитие событий на карабахском треке по-прежнему в центре внимания экспертного сообщества, и не только в Азербайджане и Армении. Завершился визит в регион тройки посредников из Минской группы. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров в своем интервью открыто признал фактический провал переговоров с главой МИД Армении Мнацаканяном.

Но, возможно, куда большую пищу для размышлений дает другая новость: «народный премьер-министр Армении» Никол Пашинян вызвал в Ереван Бако Саакяна, которого по ту сторону линии фронта предписано именовать «президентом Нагорного Карабаха». Обсуждали «широкий круг вопросов», что именно, не детализируется. Но это был, без сомнения, тот случай, когда основную информационную и политическую «нагрузку» несли протокольные детали. А еще — их отсутствие.

Поясним. До последнего времени в Ереване старались при каждом поводе и даже без оного продемонстрировать «самоопределившийся статус Нагорного Карабаха». То есть и в прямом, и в переносном смысле продемонстрировать «флаг» и соблюсти все «протокольные нормы». Правда, на полноценное признание «независимости» Карабаха в Ереване по понятным причинам так и не решились. Во-первых, здесь прекрасно понимали, что столкнутся с не самой благожелательной реакцией мирового сообщества. А во-вторых, в этом случае надо было выразить свою позицию относительно оккупированных азербайджанских районов, не входивших в бывшую НКАО. Насколько «убедительной» выглядела такая протокольная игра — вопрос риторический, но в Ереване в эту «демонстрацию самоопределения» играли скрупулезно.

Но на сей раз Никол Пашинян от всех прежних правил отошел. Прежде всего, Пашинян вызвал к себе Бако Саакяна примерно так же, как мэра Гюмри или своего родного Иджевана. Более того, вопреки прежней практике, за спинами Пашиняна и Саакяна не было установлено «флага Нагорного Карабаха» — только государственный флаг Армении. Более того, как не преминули отметить ереванские наблюдатели, в ходе беседы Никол Пашинян обратился к Бако Саакяну со словами «Уважаемый марзпет». Поясним: «марзпетами» в Армении называют глав администрации районов, то есть, по-армянски, «марзов». Причем это не в первый раз: однажды Бако Саакяна уже назвали «марзпетом» во время одного из мероприятий в Гюмри.

Можно, конечно, предположить, что Никол Пашинян, мол, новичок в политике, протокольных тонкостей он никак не усвоил и т.д. Или же подробно разобрать внутриполитические интриги и выдать версию, что Пашинян таким образом пытался ответить на нашумевшую пресс-конференцию Виталия Баласаняна, что у «народного премьера» не сложились отношения с верхушкой ханкендинского оккупационного режима, что он там не смог ни повторить свою «революцию», ни провести «зачистку», и теперь, понизив статус Бако Саакяна до «марзпета», рассчитывает получить для себя большую свободу рук, да еще, реализовав на практике «миацум», заполучить солидный политический капитал уже на внутриармянском поле…

Но, во-первых, если взаимоотношения Пашиняна с карабахским кланом — это внутреннее дело Армении, то попытки представить азербайджанский Карабах очередным «марзом» Армении — уже нет. Во-вторых, за год пребывания на посту премьера можно было научиться хотя бы расставлять флажки. А если этого не понимает сам Пашинян, то ему мог бы подсказать, к примеру, Мнацаканян. Но самое главное, тот же Пашинян совсем недавно не выдвинул свой провокационный лозунг «Карабах — это Армения, и точка!» А на встрече с Бако Саакяном просто продемонстрировал его на практике. И сделал это как раз в то время, когда со своими рассуждениями о мире, необходимости «договариваться», «искать дорогу к миру», «топить лед» и т.д. Заметят ли это посредники из Минской группы, и если да, то выскажут ли оценку вслух, покажет ближайшее будущее. Только вот главные выводы надо делать уже нам самим. В том числе и о том, возможен ли в принципе «мирный и дипломатический путь решения конфликта» на фоне такого поведения армянских агрессоров. Тем более что и право, и средства для военного решения у Азербайджана есть. И самое главное, военный баланс сил уже не в пользу агрессоров и оккупантов. На той самой нашумевшей пресс-конференции Виталий Баласанян взялся комментировать достигнутые в ходе беседы Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на полях саммита СНГ в Душанбе договоренности о снижении напряженности на границе. И нечаянно проговорился, посоветовав обратить внимание, какие инженерные работы провел Азербайджан, воспользовавшись достигнутой паузой: «В частности, для ведения оборонительного боя, для ведения наступательного боя, воздушного наблюдения, дневного наблюдения, ночного наблюдения», — перечислял Баласанян. Он. конечно, обвинял во всем Пашиняна. Только вот оставил за скобками другое: военное строительство вообще и подготовка к армейской зачистке оккупированных земель в частности в Азербайджане не прекращается ни на один день. Вне зависимости от того, входило это в планы армянских стратегов или нет. Более того, инженерные работы на линии фронта — это верный признак, что при помощи своей дешевой демагогии Ереван может поставить на паузу переговоры, но не подготовку Азербайджана к военному решению карабахского конфликта. И это военное решение становится тем вероятнее, чем больше в Ереване затягивают переговоры.

Так что выигрышного плана поведения у Армении просто нет. Вне зависимости от того, в какие игры с флажками и титулами играют в команде Пашиняна.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az