Контртеррористическая операция турецкой армии на севере Сирии, по всей вероятности, станет затяжной и не превратится в легкую прогулку. И не только потому, что партизанские войны всегда выливаются в ужас без конца. Противодействие террору, где бы он ни имел места, превращается в предмет торга, к которому непременно присасываются влиятельные силы, вынашивающие далеко идущие корпоративные интересы. Их козни и потворствуют растягиванию кровавых удовольствий, когда на поле брани те, кого не жалко.

Пока идет притирка, задействованные силы испытывают друг друга на прочность и способность разгадывать козни противников, мировые центры сил изощряются в изобретательности. В ход идет все – от ассиметричных средств до прокси ходов, и на арене разворачивается одна большая чехарда.

Пока на севере расчлененной Сирии идут дебютные действия, некоторые из влиятельных и дееспособных государств не очень-то активничают. Или они ударились в глубинные наблюдения, чтобы выявить для себя характерные детали и фишки партии, или же задействовали такие средства, чтобы выявить степень годности используемых технологий. Однако первые выводы уже имеются.

Во-первых, курды и вместе с ними остальной мир убедились в том, чего стоят заверения и союзнические обязательства американцев и иных западных государств, которые обещают золотые горы и всевозможную помощь, стимулируют на борьбу, но в решающий момент подставляют союзников.

Во-вторых, сообщество снова убедилось, насколько корчащие из себя демократов и сердобольных ревнителей справедливости открыто встают на защиту сил террора, выставляя в негативном образе сторону, которая ставит целью покончить с рассадником зла.

В-третьих, политтехнологические центры при массированном участии медиа ведут информационное наступление на позицию стран, выступающих в роли гарантов региональной и глобальной стабильности.

Все это повторяется не впервой, потому единственным выходом для сторон, которых тянут за нос влиятельные государства, остается доведение начатых дел до победного конца, не отвлекаясь на постыдные отвлекающие маневры лицемерных арбитров.

Итак, курды Сирии пошли на сговор с Дамаском, чтобы сообща отразить натиск турецких войск. На визгливую кампанию осуждения Анкары, между тем, подтягиваются новые силы демократов Америки и Европы, которые вмиг позабыли о предательстве Вашингтона и переключились на дерзкое осуждение Турции, адекватно оценившей высокую степень угроз для себя.

Западники по-прежнему считают так называемые сирийские демократические силы носителями добра, которые-де взяли на себя главную нагрузку по уничтожению инфраструктуры исламского государства. Это означает, что Анкара воюет не с террором, а с его жертвами. Коллективный Запад, когда ему это необходимо, впадает в беспамятство, делая безобразную мину при бездарной игре.

Конечно, заступникам курдского террора не с руки напоминать сообществу, что еще не так давно курды, задействовав весь боевой потенциал, ставили целью создание своего государства. План лоббировали США, Европа, Израиль, не говоря о Саудовской Аравии, которая была готова отрядить огромные деньги, использовать любой шанс для обвала авторитета Анкары и ее нейтрализации, как заинтересованной стороны.

Не вышло, и теперь, когда настал момент разобраться с последними очагами террора в регионе, Запад вместе с подручными опять играет в дурочку.

Это и подвигло турецкого президента Реджепа Эрдогана из Баку обратиться с вопросом к западным лидерам – «с какого времени террористические организации защищаются от члена НАТО? Или вы приняли эти террористические организации в члены НАТО, а я не знал об этом?». Лучше и полнее не скажешь.

Эрдоган на Тюркском деловом совете из Баку в который уж раз напомнил миру, что целью его государства является зачистка севера Сирии от террористов PYD/YPG и ИГ, и операция будет доведена до логического завершения.

Но нельзя не обратить внимания на то, как после ухода американцев тех же курдов жалеют и лелеют внешние инструкторы. Собственно план сращения их боевых групп с подразделениями сирийской армии было ожидаемо, и Запад понимает, что за военными подразделениями Башара Асада потянутся к северу российские, а далее и иранские силы. По логике вещей, опять разыгрывается миниатюрная модель глобальной войны с причудливым сплетением стратегических расчетов ключевых игроков.

Запад ничем не рискует, а лишь повышает градус напряжения, что всегда приветствуется им. Диверсификация напряженности его не пугает, а, наоборот, стимулирует на изобретательность.

Бенефициаром ближневосточного хаоса является Запад, который никогда не отказывается от первоначальных планов. Не выполнена цель по устранению от власти Башара Асада, не достигнута закладка прочной основы для рождения новых государств на базе расчленения существующих, наконец, не разорвана шиитская дуга. Есть еще и промежуточные невыполненные задачи.

Не стоит в стороне от дел и Москва, которая выступила архитектором тактического союза между Дамаском и курдами. Ей понятно, что разыгрывающийся турецкий гамбит – это реквием по Астанинскому процессу, тому самому, который был костью в горле Западе. Чтобы окончательно не предстать в образе обманутой стороны, Россия попытается доиграть свою партию миротворца.

Теперь, когда Трамп зажег фитиль очередной военной кампании, начался отсчет времени не финальной, а промежуточной партии. Парадокс лишь в том, что авторы сценария раздробления Ближнего Востока будут стараться выдать разрушительный проект в качестве плана с приматом мягкой силы, скидывая ответственность за новые разрушения и лишения на местных военно-политических лидеров.

Никакие сентименты уже не в состоянии изменить что-либо в сторону сдержанности и долгожданного мира. Анкаре сам Бог велел никому не доверять, пока не закончится решающий бой с террором. От его настойчивости будет зависеть многое, а может и все.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az