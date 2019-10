Нобелевскую премию по химии присудили американцу Джону Гуденафу, британцу Стэнли Уиттингхему и японцу Акира Йошино. Их удостоили награды за разработку литий-ионных батарей.

В 2018 году обладателями Нобелевской премии по химии стали американские ученые Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Винтер. Госпожа Арнольд получила награду за работы по эволюции ферментов. Ее коллеги были удостоены премии за создание фагового дисплея пептидов и антител, передает онлайн-издание «Kommersant.ru».

7 октября Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза. Они исследовали, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода. Нобелевскую премию по физике 8 октября присудили Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в физической космологии, а также Дидье Келозу и Мишелю Майору за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

10 октября назовут лауреатов премии в области литературы за 2018 и 2019 годы, 11 октября — лауреата премии мира. В этом году размер денежной компенсации составляет 9 млн крон ($908 тыс.).

