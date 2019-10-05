Спорт, как известно, должен быть вне политики. На спортивных объектах во время международных соревнований не допускается никакой политической агитации. И даже футбольным болельщикам при всей их эмоциональности приходится играть по правилам. Но это в цивилизованном мире. А в армянских кругах свои правила.

Накануне вечером «футбольная», да и не только «футбольная», аудитория Азербайджана следила за проходившем в Люксембурге матчем между клубом «Карабах» и местным «Дюделанжем». Преимущество «Карабаха» было очевидным с самого начала. Но на табло было уже 2:0 в пользу азербайджанского клуба, зрители — и на стадионе, и у экранов — стали свидетелями дешевой провокации: над стадионом неожиданно появился дрон, к которому был прицеплен «флаг Нагорного Карабаха».

Дальнейшие события тоже известны. Игроки Карабаха ушли в раздевалку — в знак протеста. Комментатор матча поторопился объявить, что к этой провокации «Дюделанж» не имеет ни малейшего отношения. Вскоре министр спорта Люксембурга Дэн Керш вошел в раздевалку «Карабаха» и принес свои извинения за этот инцидент. Игра продолжилась. «Карабах» одержал убедительную победу со счетом 4:1.

Сегодня уже известно: ответственность за провокацию взяла на себя новоявленная группа «ультрас — первый армянский фронт». О чем сообщили сами провокаторы, сфотографировавшись с «флагом Карабаха» на фоне среднеевропейских пасторалей. И вполне возможно, что чувствовали себя при этом прямо-таки героями.

Понятно, что клуб из оккупированного Агдама, во время игр которого в Лиге Европы вот уж действительно на всю Европу объявляется «клуб «Карабах», Азербайджан» вызывает у армянских националистов прямо-таки бешеную злобу. Только вот…забили в результате армянские «ультрас» впечатляющий «гол» в свои ворота.

Намеренно оставим в стороне правовую сторону дела: в армянских кругах такими вещами руководствоваться не принято. Важно другое. Подобные провокации — это все равно что открытое признание собственного политического бессилия. К ним прибегают, когда напомнить о себе хочется, но на серьезный и внятный успех рассчитывать не приходится. И вполне предсказуемо, что в моральном выигрыше уже по горячим следам оказался Азербайджан — особенно после официальных извинений министра спорта Люксембурга и футбольного клуба «Дюделанж». Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) направила в связи с инцидентом жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Более того, МИД Азербайджана в своем «Твиттере» сообщил, что мониторит ситуацию, связанную с провокацией, совершенной накануне в ходе игры футбольных команд «Дюделандж» — «Карабах» в матче группового этапа Лиги Европы в Люксембурге. А глава пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева добавила: «Аккредитованному послу поручено связаться с МИД Люксембурга и убедиться, что виновные в провокации будут найдены и понесут соответствующую ответственность». И судя по реакции уже в первые минуты и часы после инцидента, велика вероятность, что наказание последует. Словом, если футбольный матч «Карабаха» и «Дюделанжа» завершен, то политические последствия только начинают «накручиваться», и настоящие политические неприятности для армянской стороны еще впереди.

И если уж говорить начистоту, история с этой дешевой провокацией на матче клуба «Карабах» оказалась прямо-таки символичной. В самом деле, развитие и использование беспилотных летательных аппаратов и дронов — тема модная и популярная. БПЛА находят все более широкое применение: с их помощью ведут фото- и видеосъемку, наблюдают за дикими животными в заповедниках, доставляют пиццу и даже пасут овец. В России не так давно приняли жесткие правила, регламентирующие использование даже небольших бытовых квадрокоптеров. Ну и, конечно, применяются они в армии — и для разведки, и в качестве «ударных средств».

Азербайджан — не исключение. Гражданские дроны ведут фото- и видеосъемку, прежде всего для туристической рекламы. На вооружении азербайджанской армии и ГПС стоят БПЛА различных модификаций — и разведывательные, и ударные, те самые, которые в апреле 2016 года вогнали армянскую военную и околовоенную общественность в состояние шока.

Время от времени о развитии своей «беспилотной» сферы заговаривают и в Армении. Правда, особых успехов не просматривается. БПЛА, конечно, дело многообещающее, но вот требуют они и технологий, и специалистов, и денег. А где взять все это в Армении?

Но теперь, похоже, по ту сторону линии фронта решили устроить громкую пиар-акцию, которая, по расчетам, должна была надежно излечить местную аудиторию от «беспилотного шока». Бако Саакян, пышно именующий себя «президентом Нагорного Карабаха», наградил военнослужащих, которые, как трещала ереванская пропаганда чуть больше недели назад, 25 сентября сбили в окрестностях Агдама «азербайджанский разведывательный дрон «ORBITER-2»». Что, по идее, должно было продемонстрировать, что карабахским «зинворам» никакой вражеский беспилотник не страшен. Правда, в апреле 2016 года ужас на Армению нагнали ударные дроны Harop, а на сей раз речь шла о разведывательном «Орбитере», но, видно, армянские пиарщики не очень высокого мнения о собственной аудитории.

Только вот и здесь случился оглушительный «облом». Просто Бако Саакян затеял свою церемонию раздачи слонов уже после того, как сенсация со «сбитым беспилотником» закончилась громким пшиком. В Минобороны Азербайджана еще по горячим следам «сенсации» о будто бы сбитом азербайджанском беспилотнике назвали сообщения армянских СМИ «очередной дезинформацией» и заявили, что, во-первых, «все принадлежащие подразделениям Азербайджанской Армии беспилотники находятся в строю, потерь нет». А во-вторых, не исключили, что «на фото представлен грубо изготовленный макет, используемый в качестве воздушной цели «условного противника» на учениях, проводимых Вооруженными силами Армении на наших оккупированных территориях». Стоило ли в этом случае затевать шоу с награждением — вопрос риторический. Хотя, если честно, что еще оставалось делать Бако Сааковичу? Отменить всю церемонию? Признать, что «пиар-кампания» лопнула? Неудивительно, что по ту сторону линии фронта решили все же доиграть пьесу.

Только вот не учли, что получилось в результате очередное доказательство, что нынешние игры армянской политической верхушки с БПЛА, неважно, в военной сфере или в гражданской, оборачиваются для Еревана оглушительным позором. И это уж точно не случайность и не невезение.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az