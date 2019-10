Полиция в Гонконге 1 октября впервые применила оружие для разгона протестующих. Как минимум один участник акции был ранен, он в больнице в критическом состоянии, сообщает South China Morning Post. Выстрелы, по данным газеты, прозвучали минимум в двух районах.

#HongKong: video of the moment a HK police officer shoots a protester in the chest with a live round pic.twitter.com/4sTEen9Qds

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 1 октября 2019 г.