Полиция в Гонконге 1 октября впервые применила оружие для разгона протестующих. Как минимум один участник акции был ранен, он в больнице в критическом состоянии, сообщает South China Morning Post. Выстрелы, по данным газеты, прозвучали минимум в двух районах.

#HongKong: video of the moment a HK police officer shoots a protester in the chest with a live round pic.twitter.com/4sTEen9Qds — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 1 октября 2019 г.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня, однако 1 октября они совпали с днем 70-й годовщины образования коммунистического Китая. В этот день в Пекине прошел масштабный военный парад, а за несколько дней до праздника Китай резко увеличил военную группировку на границе с Гонконгом.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, помимо одного раненого пострадали как минимум 30 человек. Из-за столкновений с полицией 1 октября были закрыты порядка 40% станций местного метро, эвакуирован парламент.

Изначально массовые митинги в Гонконге спровоцировал законопроект, который разрешал выдачу местных жителей другим государствам, в том числе Китаю. В начале сентября власти полностью отозвали этот законопроект из парламента, но антикитайские протесты не прекратились: в некоторые дни число протестующих достигало миллиона человек. Часто акции заканчивались столкновением с полицией и блокадой аэропортов и правительственных зданий.

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