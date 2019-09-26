Белый дом случайно отправил Офису демократов служебный документ с тезисами о скандальном звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает The Guardian.

«Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов», — говорится в сообщении.

Тезисы из письма побуждали политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо. Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

Here are the White House talking points on the Ukraine call. It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS — Matt Fuller (@MEPFuller) 25 сентября 2019 г.

Так, на письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: «Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: «Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу» после того, как Зеленский заговорил о военной помощи».

Демократ из палаты представителей Брендан Бойл поблагодарил Белый дом за то, что они прислали ему это письмо, но отметил, что не будет использовать эти тезисы, а будет «придерживаться правды».

Телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Minval.az