Белый дом случайно отправил Офису демократов служебный документ с тезисами о скандальном звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает The Guardian.

«Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов», — говорится в сообщении.

Тезисы из письма побуждали политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо. Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.

It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS

— Matt Fuller (@MEPFuller) 25 сентября 2019 г.