Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в США встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Об этом написала на своей странице в соцсети Twitter руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Happening Now: The meeting between Foreign Minister #ElmarMammadyarov & @OSCE Minsk Group Co-chairs Igor Popov (Russia), Stéphane Visconti (France) and Andrew Schofer (USA) has started in #NewYork. pic.twitter.com/PAEseTxEHj

— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) 22 сентября 2019 г.