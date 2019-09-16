Какую роль сыграет «уйгурский фактор» в противостоянии США и Китая?

Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин накануне обратился к «партии и государству» к призывом к сплочению во имя национального возрождения — об этом с умилением и подобострастием сообщила китайская «Женьминь жибао», официальный «рупор» Пекина. Как поясняет газета, глава партии и государства посетил мемориальный комплекс в гористой местности Сяншань на западной окраине Пекина, где в 1949 году жили и работали лидер китайской революции Мао Цзэдун и его сподвижники. Мероприятие было приурочено к 70-летию образования Китайской Народной Республики — его будут отмечать 1 октября. В своей речи Си Цзиньпин, по словам местных хроникеров, подчеркнул, что «вся партия, все государство, весь народ всех национальностей должны тесно сплотиться, не забывать о первоначальной цели, твердо помнить о предназначении, с непреклонной волей двигаться вперед» и т.д. и т.п. Казалось бы, традиционная официальная риторика. Но…звучит она на весьма показательном фоне. Как передает, в частности, англоязычная версия «Анадолу», Сенат США принял двухпартийный «Уйгурский акт», который предписывает правительственным структурам США подготовить доклады о том, как власти Китая обращаются с уйгурами. Сенатор из Флориды Марк Рубио, один из авторов законопроекта, отметил: «Это очень важный шаг в противодействии широко распространенным и ужасающим нарушениям прав человека в # Синьцзяне со стороны коммунистической партии # Китая».

В Пекине предсказуемо возмутились. Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что США следует прекратить протаскивание закона, дабы предотвратить еще большее осложнение отношений с Китаем и обиженным тоном изрекла: «Полностью игнорируя факты, данный законопроект беспочвенно критикует ситуацию с правами человека в Синьцзяне и политику правительства КНР в регионе».

Только вот опровергнуть «с налета» всю информацию о чудовищной кампании репрессий против уйгуров у госпожи Чуньин вряд ли получится. По мнению экспертов ООН, около миллиона человек, то есть не менее 7% из всего 10-миллионного уйгурского этноса, сегодня заключены в концлагеря, которые власти Китая предпочитают именовать «лагерями для перевоспитания». Причем от заключенных добиваются не только политической лояльности, но еще и требуют отречься от своей религии, языка, культуры…Во всем регионе отключен Интернет, жестко контролируется мобильная связь и внутрикитайские социальные сети. Кроме того, хакеры, работающие на правительство Китая, взломали телекоммуникационные сети в Турции, Казахстане, Индии, Таиланде и Малайзии, чтобы следить за своими гражданами — этническими уйгурами. И это еще не все. Уже несколько лет из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая приходят сообщения о массовом переселении сюда этнических ханьцев.

Нервозность властей КНР тоже объяснима. По понятным причинам судить о положении в Синьцзяне, который для многих, вопреки всему, по-прежнему Восточный Туркестан, можно только с известной долей допуска, но напомним в который уже раз: сегодня по другую сторону государственной границы с Китаем — независимые тюркоязычные государства, а не СССР, где настолько боялись независимости тюркоязычных народов, что даже в худшие времена противостояния с КНР и боев на острове Даманский предпочитали «уйгурский фактор» не педалировать. Масла в огонь подбавили и сами пекинские чиновники, когда попытались заменить обанкротившийся социализм ханьским национализмом. В многонациональных государствах такие игры никогда не заканчиваются хорошо.

Вполне возможно, что в Пекине были уверены, что смогут «задавить» уйгурское движение «по-тихому». Не вышло. Потом была сделана попытка сыграть более тонко и хитро и объявить уйгурских активистов «пособниками ИГ» и «террористами». Но теперь, похоже, терпит крах и эта китайская стратегия, которая была адресована США и странам Запада.

Другой вопрос, как далеко готов зайти Вашингтон в своем, скажем так, интересе к «уйгурскому фактору». Особенно теперь, на фоне все более жесткого противостояния США и Китая.

СМИ в основном предпочитают рассуждать о «торговой войне», упоминая при этом и доступ китайского цифрового гиганта Huawei на американский рынок и право устанавливать на свои смартфоны «американские» операционные системы и приложения, и «отверточную сборку», торговое сальдо, баланс экспорта и импорта…От этого «обмена уколами» не на шутку лихорадит всю мировую экономику. Дональд Трамп, президент США, заявил, что Соединенные Штаты хотели бы заключить с Китаем полноценное торговое соглашение, однако не исключен вариант и промежуточной сделки, но еще 6 сентября экономический советник Белого дома США Ларри Кадлоу не исключил, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем может затянуться на долгие годы. Казалось бы, «ничего личного — только бизнес», а значит, рано или поздно стороны договорятся,..но при этом нарастает соперничество Вашингтона и Пекина в Южно-Китайском море — Китай устроил здесь впечатляющую «территориальную экспансию», что по понятным причинам не нравится США. Тем более что Китай, едва набрав силу, «активировал» свои территориальные споры со многими соседями по региону — Японией, Вьетнамом, другими государствами…В результате Пентагон увеличивает свое присутствие у тихоокеанского побережья Азии, и речь не только о КНДР, но и о Китае. И тут уже непросто различить, где в торговой войне Вашингтона и Пекина закончились бизнес-интересы и началась «игра на понижение акций» геополитического противника.

И вот на этом фоне США и проявили столь явный интерес к происходящему в Синьцзяне. Еще раньше, в «нулевые», о восстаниях и массовых репрессиях в отношении уйгуров писали СМИ Японии — со ссылкой на свои источники в Анкаре. И если интерес Турции к положению уйгуров понятен, но во внимании токийских экспертов уже нельзя было не заметить геополитического подтекста. Теперь ту же политику ведут США.

А Китай — страна многонациональная, и неспокойно не только в Синьцзяне — есть еще Внутренняя Монголия, где тоже неспокойно, и Тибет — с местными повстанцами спецслужбы США «работали» еще в пятидесятые годы. И самое главное, уже есть опыт распада СССР и бывшей Югославии, который не оставил сомнений: авторитарные страны вовсе не так прочны и монолитны, как утверждает их официальная пропаганда, и мечта, казалось бы, «покоренных» народов о своей независимости не так несбыточна, как кажется. А на этом фоне Уйгурский акт, принятый Сенатом США, превращается в настоящую «бомбу для председателя Си».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az