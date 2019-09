Ученые из Китая выяснили, какие песни приводят к опасному поведению водителей на дорогах.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Специалисты проверили, каким образом рок, легкие песни или отсутствие музыки влияют на поведение водителей.

Как оказалось, что под тяжелой музыкой автомобилисты переходят на быстрое вождение (на 8 километров в час больше обычного), а также чаще перестраиваются.

В список самых «опасных» популярных песен вошли «American Idiot» панк-группы Green Day, трек Майли Сайрус «Party In The USA» и «Born to Run» Брюса Спрингстина.

Самой безвредной для водителей песней ученые отметили композицию группы Led Zeppelin «Stairway to Heaven».

Minval.az