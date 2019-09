Президент США Дональд Трамп прокомментировал предположения о том, что израильская разведка могла разместить устройства для наблюдения «по всему Вашингтону». Об этом сообщает RT со ссылкой на The Hill.

«Я не верю в это, нет. Я не думаю, что Израиль шпионит за нами. Мне в это очень сложно поверить. У меня отличные отношения с Израилем… Всё возможно, но я не верю в это», — сказал Трамп.

President Trump: «I don’t think the Israelis are spying on us. I really would find that hard to believe.» https://t.co/t0PuhDeJcj pic.twitter.com/meb47jeIMN

— The Hill (@thehill) 13 сентября 2019 г.