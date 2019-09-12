Американские власти за два года пришли к выводу, что множество шпионских устройств, которые находили в Вашингтоне, вероятнее всего размещал Израиль. Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника.

Для выявления ответственного за слежку с устройствами работали специалисты: они анализировали все детали, примерные места их происхождения и годы производства. В результате экспертам стало «совершенно ясно, что израильтяне несут ответственность», рассказал бывший высокопоставленный сотрудник разведслужб.

Позволявшую прослушивать телефоны аппаратуру находили возле Белого дома — резиденции американского лидера Дональда Трампа, а также рядом с другими секретными объектами. В отличие от случаев с другими странами, никаких последствий для еврейского государства не последовало, и США его даже не осудили, отметили собеседники издания.

Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратника. В то же время удалось ли израильтянам получить какую-либо информацию, неясно.

В посольстве Израиля в США категорически отрицают размещение устройств. Подобные утверждения дипломаты назвали абсолютной чепухой.

Minval.az