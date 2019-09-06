Насколько успешной она окажется?

В Азербайджане, да и не только в Азербайджане, продолжают отслеживать и анализировать итоги визита в нашу страну секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. По понятным причинам, наиболее интригующие подробности остались за закрытыми дверями. Но по вполне понятным причинам в центре внимания экспертов оказалось фраза из пресс-релиза СБ РФ по поводу встречи Патрушева с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым: «Патрушев отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (выделено нами — Minval.az)».

Между тем чуть более двух недель назад господин Патрушев побывал с визитом в Ереване. Где тоже проводил переговоры с высшим руководством страны и обсуждал с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном вопросы военно-технического сотрудничества. Как потом сообщили в пресс-службе Совета безопасности Армении, в числе прочего «обсуждался вопрос регламентации продажи оружия третьим странам». А ереванские эксперты особо подчеркнули: Россия в последние годы развивала военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном.

Строго говоря, на уровне журналистов, политологов, экспертов и депутатов парламента эта тема в Армении поднималась постоянно: как это так — Россия, наш исторический союзник, продает оружие Азербайджану?!!!! То, что Армении она его при этом дарит, изящно и непринужденно выносилось за скобки. Периодически, общаясь с местными журналистами, ереванские дипломаты клятвенно заверяли, что проводят на разных площадках соответствующую работу, «поднимают вопрос», правда, о результатах предпочитали стыдливо умалчивать. Словом, того, что Армен Григорян на переговорах с Патрушевым поднимет вопрос о поставках российского оружия Азербайджану, возможно, следовало ожидать.

Здесь, конечно, любопытно было бы узнать, что именно ответил на эти претензии Патрушев? «Включил холодный душ» и растолковал, что Россия вообще-то не обязана испрашивать разрешения у Армении на свой оружейный экспорт? Или, наоборот, попытался успокоить? Напомним: чуть больше года назад, весной 2018 года, небезызвестный Константин Затулин, которому во время его очередного визита в Ереван начали плаксивым тоном задавать вопросы, почему Россия продает оружие Азербайджану, попытался успокоить местную аудиторию и заверил, что «они также сожалеют, что Азербайджан не нашел иного способа апробации оружия (закупленного у России — Minval.az), кроме как нарушение соглашения о прекращении огня». Что уже вызвало у думающей части аудитории вполне логичные вопросы: господин Затулин надеялся, что Азербайджан, на фоне оккупации своих земель, приобретает у России оружие для парада и учений, но не для реальной войны? Однако на этом господин Затулин не остановился и продолжил: «Я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что Россия сделала выводы, связанные с балансом вооружений в регионе, и поставила Армении самые современные виды вооружений». И вообще после апрельской войны оружие Азербайджану поставлялось только в рамках заключенных прежде соглашений.

Но теперь, похоже, все иначе. Николай Патрушев в Баку высказывается в пользу дальнейшего развития военно-технического сотрудничества с Азербайджаном. А замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в ходе общения с депутатами парламента Армении, коснулся продажи оружия Азербайджану странами-членами ОДКБ и унылым тоном констатировал: увы и ах, этот вопрос не регулируется документами Организации. И вынужден был признать, что «ни в Уставе, ни в Договоре, ни в каком-то другом документе подобного пункта, к сожалению, нет. Мы понимаем, что это не по-партнерски, но с точки зрения международного права мы не можем заявить, что нарушен тот или иной пункт». Судя по всему, еще в ходе своего визита в Ереван Патрушев еще и популярно разъяснил ереванским собеседникам, что они могут просить, а на что лучше не рассчитывать и не зариться. А приехав в Баку, открыто заговорил о военно-техническом сотрудничестве с Азербайджаном. То есть новых поставках оружия.

Другое дело, что реализовывать свою «оружейную дипломатию» в Азербайджане Патрушеву приходится сегодня как минимум на неоднозначном фоне. Конечно, на фоне многомиллиардных цифр российского оружейного экспорта закупки продукции российского ВПК нашей страной не выглядят «системообразующими», но Азербайджан — один из немногих покупателей российского оружия, кто платит за него «живыми деньгами» по мировым ценам, в то время как, напомним в который уже раз, несоизмеримо большие объемы продукции российской «оборонки» идут на экспорт по схеме «мы вам даем кредит — вы у нас покупаете оружие — мы вам потом кредит прощаем». А как еще в июле признавал курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов, общий кредитный портфель «оборонки» составляет 2 триллиона рублей, погашать «тело» кредита предприятиям не под силу, все доходы идут только на обслуживание процентов. В таком состоянии покупатели российского оружия, которые платят за него деньгами, а не лояльностью, по понятным причинам привлекают особое внимание. Так что Патрушеву самое время обсуждать «дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества» с Азербайджаном.

И здесь можно было бы поставить точку, если бы не одно обстоятельство: судя по многим косвенным признакам, российские оружейники свои позиции в Азербайджане стремительно теряют. Во многом — благодаря российским же политикам.

Намеренно не будем вспоминать нашумевшую (и позже опровергнутую) «утечку» в «Белорусской правде» по поводу претензий азербайджанской стороны к качеству оружия, поставленного Россией. Вспомним другое. В декабре 2018 года стало известно, что сорвалась поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» российского производства. Против выступили в Минобороны России. Вначале Москва против такой «коммерции» как бы не возражала, но потом позицию изменили. По официальной версии, в зоне поражения комплекса оказывались корабли российской Каспийской флотилии. По неофициальной, ракеты от «Бала» модернизировали, их стало возможно применять не только против морских, но и наземных целей, и Москве очень не хотелось, чтобы их Азербайджан применил в Карабахе. Тогда же было объявлено, что Азербайджан успешно обсуждает с Францией закупку систем противовоздушной обороны ASTER 30 SAMP/T и VL Mica, производимых французской компанией MBDA Systems. Россия — не единственный производитель такого оружия.

Затем, уже в ходе московского форума «Армия — 2019», грянула новая сенсация. Согласно просочившимся сведениям, Россия выразила готовность продать Азербайджану многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35. Но тут военные эксперты вспомнили: Азербайджан хотел приобрести военные самолеты у РФ еще в 2013 году, причем на несколько миллиардов долларов, но Россия отказала. В ответ в Баку стали искать других поставщиков, заключили контракт с Италией на поставку 25 учебно-боевых самолётов М-346 с боевой нагрузкой в 3000 кг, с Пакистаном вышли на финальную прямую по заключения контракта на покупку истребителей — бомбардировщиков JF-17…Россия встрепенулась, поняла, что наказала себя, а не Баку, попыталась вновь предложить нашей стране свои военные самолеты, но вот заинтересовались ли ими в Баку — вопрос как минимум открытый. Теперь же в спасение российской оружейной коммерции в Азербайджане вступают такие «тяжелые фигуры», как Николай Патрушев. Вопрос в том, удастся ли ему вскочить в «уходящий поезд» и хотя бы спасти позиции РФ на оружейном рынке Азербайджана от дальнейшего размывания.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az