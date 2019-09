Кому понадобилась реанимация старых фейков?

В книге Леонида Млечина «Картины города при вечернем освещении» один из персонажей, американский разведчик, работающий в столице Японии, размышляет: «…Примитивное знание языка, которое дает разведшкола, — лишь первая ступенька в постижении Японии…Заучи хоть словарь целиком, все равно ничего не поймешь, если не научишься думать, как японец». Как уверен разведчик (точнее, говорящий его устами Млечин), «американцы придают большое значение словам, японцы считают более важным то, что остается невысказанным. Употребление слов — своего рода ритуал, который не всегда можно воспринимать буквально».

Стоит ли возводить в абсолют такого рода национальные стереотипы и не отдает ли от них хрестоматийным «все японцы — каратисты, а все индусы — программисты», тема отдельного разговора. Но вот в анализе политических трендов не обозначенные вслух детали и нюансы действительно дают куда большую пищу для размышлений, чем трескучие формулировки пресс-релизов.

Вот и теперь официальная хроника на российско-азербайджанском треке выглядит весьма позитивно и оптимистично. В Баку прибыл с визитом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Высокого российского гостя принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе встречи было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в области политики, экономики, безопасности и во всех других сферах. Как сообщает в своем официальном релизе пресс-служба аппарата Совбеза РФ, «в Баку прошли российско-азербайджанские консультации по безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и секретарь Совета Безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов». Как продолжают авторы релиза, «Патрушев отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества».

В те же часы информагентства цитировали заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, где она пожурила Никола Пашиняна за его заявления «Карабах — это Армения, и точка!». Наконец, весьма успешно, если верить официальной хронике, выстраиваются отношения между Россией и Турцией, что тоже оказывает влияние на «политическую погоду» между Москвой и Баку.

Но вот как раз на этом фоне российское телевидение устроило очередную «информационную атаку» на Азербайджан, а заодно на Турцию и США. Нашу страну попытались «пристегнуть» к фейковым обвинениям в стиле «американцы через Турцию и Азербайджан снабжают оружием террористов». Сначала телеканал взялся рассказывать о гуманитарной катастрофе в Йемене. Затем намекнул: оказывается, «террористов» в этой стране снабжают оружием США. Об этом, мол, свидетельствуют материалы «расследования» болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, выложенные несколько дней назад в Интернет. Что это за террористы, из какой группировки, воюют ли на стороне хуситов или международной коалиции во главе с Саудовской Аравией — все это осталось за кадром и за рамками повествования. Журналисты тут же переключаются на Сирию и обрушивают на уши аудитории сенсацию: зловредные американцы снабжают оружием сирийских террористов! А вот перевозит это оружие такая-сякая азербайджанская авиакомпания Silk Way, то есть «Шелковый путь». Правда, если продраться сквозь словесные дебри, то можно уяснить для себя: Silk Way перевозила по контракту с Пентагоном оружие, произведенное в Сербии, в Афганистан, а вовсе не в Сирию. Но факты госпожу Гайтанджиеву, а тем более РосТВ, не интересуют. «Тележурналюги» выполняют другую задачу: убедить зрителей, будто бы через Азербайджан и Турцию США доставляют оружие «сирийским террористам».

Напомним: два года назад, в 2017 году, госпожа Гайтанджиева опубликовала в болгарской газете «Труд», где работала, «сенсационные данные», полученные, как утверждала она сама, от хакеров из группы Anonymous Bulgaria: американцы снабжают оружием террористов в Сирии, а в числе его перевозчиков — азербайджанская авиакомпания Silk Way! Правда, сенсация продержалась недолго. В самом деле, Silk Way — это уважаемая авиакомпания, которая строго соблюдает правила IATA / ICAO, и вообще состряпать такое, что было опубликовано в болгарском «Труде», мог только человек, не очень хорошо знакомый с тем, как работает система международных грузовых перевозок, в том числе опасных грузов и оружия. Вскоре Гайтанджиеву из «Труда» с треском уволили. Да тут еще некстати подал голос тогдашний пресс-секретарь МИДа Армении Тигран Балаян. Сначала он заявил, что «уже продолжительное время документы по этому делу изучаются», и вообще эти документы представляют собой огромный архив объемом в 8 Гб. Чем вызвал прямо-таки шквал ироничных вопросов: каким образом весь этот массив оказался в распоряжении Армении? Да еще «длительное время»? И не следует ли так понимать господина Балаяна, что «сенсационные данные» госпоже Гайтанджиевой подкинул именно МИД Армении? Обидно же: в Азербайджане успешно развивают свою авиацию, Silk Way становится бесспорным лидером карго-перевозок во всем регионе, а в Армении обанкротились уже два национальных авиаперевозчика, и «поставить на крыло» третий никак не получается…

Можно, конечно, выстроить достаточно убедительную версию, что в Армении вновь смертельно обижены на успехи Азербайджана в развитии авиации на фоне собственных неудач и устраивают этакую «информационную месть». В самом деле, не успели улечься страсти после того, как рейсы в армянский город Гюмри пообещал прекратить российский лоукостер «Победа», возмущенный систематическим «недоливом» топлива, как грянул новый скандал. 1 сентября на рейсе Ереван-Москва часть пассажиров в лучших традициях ранних девяностых летела стоя — на рейс продали больше билетов, чем имелось посадочных мест. Самое время, как мартышкам в зоопарке, кидаться грязью в успешную и респектабельную Silk Way.

Но все это в лучшем случае весьма относительно объясняет появление очередного фейка от мадам Гайтанджиевой, но никак не то внимание, которое этому фейку уделили в эфире «России-24». Да еще на фоне визита Патрушева в Баку. В самом деле, в эфире РосТВ можно натолкнуться на самые топорные «ляпы», но вот «шаг влево, шаг вправо» от официальной «отмашки» здесь невозможен в принципе. И если в российском эфире взрывали по адресу Азербайджана этакую ««грязную информационную бомбу» от Гайтанджиевой», значит, это кому-нибудь нужно. Судя по всему, на азербайджанском треке дела у Москвы обстоят вовсе не так радужно, как это следует из официальных пресс-релизов. В самом деле, Азербайджан продолжает свою независимую политику, успешно реализует проект «Южного газового коридора», который для России все равно что нож в сердце, да еще развивает военное сотрудничество с Турцией, что автоматически означает перевод армии на стандарты НАТО. К тому же и с Анкарой у Москвы все складывается не так хорошо, как хотелось бы: и Крым Турция считает украинским, и от своих обязательств по НАТО не отказывается, и по Идлибу договориться не удается, и в Ливии отношения входят в жесткий клинч…И уж точно не случайно, что синхронно с «грязной информационной бомбой» в адрес Азербайджана в российском эфире начинают активно тиражировать и «страшилки» по поводу российских туристов в Турции с явным подтекстом «нас там не любят, и вообще, не ходите, дети, в Турцию гулять».

Но если тактику, пардон, «мартышек в зоопарке» использует уже не Армения, а Россия, то это еще и означает, что более солидных и действенных рычагов у России на азербайджанском и турецком треке просто не осталось.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az