Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter спутниковый снимок, сделанный после взрыва иранской космической ракеты. Предполагается, что кадр снят секретным спутником-шпионом USA 224, пишет Forbes.

После публикации снимка на него обратили внимание астрономы, так как фотография имеет высокое разрешение и явно была сделана неким разведывательным аппаратом. Марко Лагбрук (Marco Langbroek) смог выяснить конкретное время съемки, а также азимут, после чего в симуляторе смог получить почти точную копию фотографии: «Слишком сильное совпадение, я не сомневаюсь, что снимок был сделан с USA 224».

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