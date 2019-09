Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter спутниковый снимок, сделанный после взрыва иранской космической ракеты. Предполагается, что кадр снят секретным спутником-шпионом USA 224, пишет Forbes.

После публикации снимка на него обратили внимание астрономы, так как фотография имеет высокое разрешение и явно была сделана неким разведывательным аппаратом. Марко Лагбрук (Marco Langbroek) смог выяснить конкретное время съемки, а также азимут, после чего в симуляторе смог получить почти точную копию фотографии: «Слишком сильное совпадение, я не сомневаюсь, что снимок был сделан с USA 224».

I simulated the view from USA 224 (ADVANCED CRYSTAL optical reconnaissance satellite) towards the #Iranian launch platform. Simulation is for 09:44:23 UT when sat was at 43.97 deg elevation, azimuth 194.7 deg.

Simulation & real image compared:@mhanham @trbrtc @nktpnd @cgbassa pic.twitter.com/qURATXpfuU

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 31 августа 2019 г.