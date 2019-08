В мексиканском городе Коацакоалькос в ночь на 28 августа неизвестные забросали бар «коктейлями Молотова».

По данным издания, в баре произошел взрыв и пожар. По словам очевидцев, речь идет о преднамеренной атаке с помощью «коктейлей Молотова». Преступники вначале открыли огонь из оружия, после чего начали кидать внутрь бутылки с зажигательной смесью.

Сообщается о 23 погибших, в том числе восьми женщинах. Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы, передает портал «Korrespondent.net». При этом упоминается, что бар в портовом городе находился в районе, который считается местом столкновения конфликтующих преступных группировок. Министерство госбезопасности Мексики уже начало операцию по поиску и задержанию нападавших.

23 people killed as bar in #Coatzacoalcos, eastern #Mexico set on fire Tuesday night pic.twitter.com/aQ9miofdQB

— David de la Paz (@daviddelapaz) 28 августа 2019 г.