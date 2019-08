Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале визита во французский городок Биарриц на саммит «Большой семёрки» вышел из машины и пошёл в неверном направлении для приветствия президента Франции Эмманюэля Макрона.

Французскому лидеру буквально пришлось кричать ему: «Премьер-министр, мы здесь!». Ситуация немало рассмешила как двух лидеров, так и первую леди Франции Брижит Макрон, пишет «Лайф».

Boris Johnson got out of his car and walked the wrong way, and Emmanuel Macron literally had to yell to him «Prime minister, we’re here!» #G7 #Biarritz pic.twitter.com/uyUivXumAB

— Elise von Scheel (@elisevonscheel) 24 августа 2019 г.