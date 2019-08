В Сети появилось умилительное видео с председателем парламента Новой Зеландии Тревором Маллардом, который во время заседания нянчил младенца.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN, речь идет о сыне парламентария Тамата Коффи и его партнера, которого им родила суррогатная мать.

Недавно он вышел из декретного отпуска и в первый же рабочий день взял младенца с собой.

В свою очередь Маллард, чтобы дать ему возможность поработать, предложил понянчить ребенка.

«Обычно в кресле спикера сидит только председатель, однако сегодня вместе со мной был VIP-гость», — написал он у себя в Twitter.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) 21 августа 2019 г.