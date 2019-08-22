Куда бы в России Путин ни соблаговолил приехать, там перекрывают улицы, останавливают воздушное сообщение, закрывают магазины, освобождают дома, а будни простых россиян на много часов превращаются в неразбериху ‒ без извинений, компенсаций за задержки или потерю доходов, пишет Ilta-Sanomat (перевод — inosmi.ru).

Невозможно подсчитать, сколько рабочих часов простые москвичи и петербуржцы потратили впустую во время президентства Путина просто потому, что большое эго руководителя Кремля и постоянно усугубляющаяся фобия заказного убийства заставляют простых граждан страны уйти с пути президента.

В Хельсинки Путин прибыл с опозданием на два часа, что даже для него довольно прилично.

А вот тысячам финнов пришлось волей-неволей смириться со склонностью Путина опаздывать. В расписании рейсов, прибывающих в Хельсинки, начался хаос, пассажирским судам пришлось ждать в море допуска к пристани, а автомобили стояли в пробках.

Принимающему визит президенту Финляндии Саули Ниинистё тоже пришлось ждать. В какой-то момент он, вероятно, мог задуматься, было ли приглашение Путина в Президентский дворец хорошей идеей.

Ожидание Путина в парке летней резиденции президента Финляндии Култаранта прошло бы гораздо спокойнее как для самого Ниинистё, так и для простых финнов.

Самому Путину приглашение в Президентский дворец, вероятно, польстило, поскольку особые места для встреч и протокольные сигналы значат для россиян много. Неизвестно, имел ли Ниинистё в виду нечто особенное, приглашая Путина в Президентский дворец, но в Кремле это точно трактовали как еще один признак успеха путинской политики силы.

Еще пять лет назад после захвата Крыма Европейский союз хотел наказать Путина, приостановив международные встречи высокого уровня. Сейчас Финляндия, будучи страной-председателем Евросоюза, приглашает Путина с визитом в парадный дворец Хельсинки.

Пресс-конференция Путина в Президентском дворце прошла по уже знакомому сценарию. Порой казалось, что Путину все надоело, он рассматривал потолок и чесал нос.

Лица президентов не озарялись широкими улыбками, хотя оба хвалили нынешние двусторонние отношения Финляндии и России и не нашли в них проблем.

Однако на лице Путина появилась необычная улыбка, когда финские журналисты спросили у него о подавлении протестов в Москве и нарушении гражданских прав россиян.

Кажется, Путин насладился возможностью зачитать заученный красивый ответ: Россия, конечно, уважает права человека, в то время как в других странах и даже в Европе порой идет речь о тысячах раненых манифестантов и даже о гибели участников митингов.

Путин активно практикует мастерство ответов в стиле «на себя посмотрите», и на больших пресс-конференциях он может блеснуть им, поскольку присутствующим журналистам не дают возможности задать второй вопрос или привести контраргумент.

Самая серьезная часть пресс-конференции затронула вопросы гонки вооружений, участвовать в которой Россия, по словам Путина, вынуждена из-за действий США.

Когда финские журналисты спросили Путина об аварии в Архангельской области, во время которой произошла утечка радиации, и выразили обеспокоенность последствиями для безопасности Финляндии в случае проведения новых испытаний вооружений, у Путина не возникло озабоченности в отношении возможного радиационного заражения простых финнов.

Однако Владимир Путин все же признал, что на случай происшествий обмен информацией все же можно было бы улучшить, хотя в вопросах военной тайны свободный обмен данными невозможен.

Само собой, на пресс-конференции сообщалось, что Россия и Америка сейчас ведут гонку вооружений, в которую мы, европейцы, страдальцы и подопытные кролики, можем быть втянуты. Путин дал понять, что Россия ответит на недавнее испытание ракеты в США «симметричными действиями», то есть новыми тестами своего ядерного оружия и разработками новых вооружений.

«Нам, безусловно, нужен диалог по этим вопросам. (…) Но безопасность России будет надежно обеспечена», ‒ заявил Путин тоном, который можно воспринять только как скрытую угрозу.

Для безопасности Финляндии, Европы и всего остального мира путинское «обещание об обеспечении безопасности» означает наступление еще более тяжелых времен.

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