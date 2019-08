В Бельгии молодежное крыло националистической партии «Новый фламандский альянс» предложило американскому президенту Дональду Трампу купить Валлонию за €1. Об этом сообщается в твиттере партии.

Пост сопровождает фотография города Дюрбюи, на которую добавили изображение находящегося в Нью-Йорке небоскреба Trump Tower.

«Дорогой президент Трамп, один евро — и Валлония ваша. Позвоните нам», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в размере $600 млн за передачу Гренландии в бессрочное владение.

Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa

— Jong N-VA (@Jongnva) 21 августа 2019 г.