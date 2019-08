Тбилиси стартовали съемки девятого «Форсажа». В самом центре грузинской столицы теперь накручивают виражи стильные и очень быстрые автомобили, за которыми ездят камеры. Жители города стали очевидцами необычного процесса, многие делятся видео и фото в соцсетях.

Ради работы киношников власти Тбилиси даже перекрыли движение в нескольких районах города. Ограничение будет действовать три дня – с 18 по 20 августа. Из-за этого изменится и схема движения общественного транспорта.

Съемки фильма «Форсаж 9» начались сегодня в Тбилиси pic.twitter.com/KXlHFMNeJZ — Telegram Georgia 🇬🇪 (@GeorgiaTelegram) 19 августа 2019 г.

«Форсаж» (англ. The Fast and the Furious; дословный перевод на русский — «Быстрые и яростные») — американская медиафраншиза, состоящая на 2019 год из девяти полнометражных и двух короткометражных фильмов, выпущенных с 2001 по 2019 год. Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $5,1 млрд.

Minval.az