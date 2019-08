Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу. Фрагмент из интервью опубликован в Twitter.

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, у меня что-то щёлкнуло: «Теперь всё серьёзно, это серьёзные вещи и всё было серьёзно до последнего времени. Но сейчас всё остановилось, и вместо того чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю», — сказал Моуринью со слезами на глазах.

В качестве тренера Моуринью трижды побеждал в Английской премьер-лиге с «Челси», а также приводил португальский «Порту» и итальянский «Интер» к триумфу в Лиге чемпионов. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен посреди сезона-2018/19.

RT отмечает, что на данный момент Моуринью работает экспертом на британском телевидении.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA

