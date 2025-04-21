Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт опровергла информацию о том, что ведутся поиски кандидата на пост главы Пентагона.

«Эта ⁦история NPR — абсолютно ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ, основанная на информации одного анонимного источника, который явно понятия не имеет, о чем говорит. Как заявил сегодня утром президент, он решительно поддерживает [министра обороны]», — говорится в ее заявлении.

23:18 Белый дом начал заниматься поиском нового кандидата на пост руководителя Пентагона. Информацию приводит NPR.

«Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны», — отмечается в сообщении.