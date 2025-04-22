Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после попыток помешать поддержке Киева.

Об этом сказано в статье издания The Guardian.

Ранее стало известно, что официальный Будапешт принял решение провести референдум по возможному вступлению Украины в ЕС. В бюллетенях для голосования задается вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?».

Соответствующие плакаты развешаны по всей стране. «Давайте не позволим им решать за нас», — так гласит слоган, на котором изображены украинский лидер Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.