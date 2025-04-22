Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, получил доступ к сверхсекретной системе Министерства юстиции США.

Как пишет The Washington Post, эта система ECAS содержит данные о миллионах легальных и нелегальных мигрантов.

Речь идет об именах, адресах, медицинской истории, показаниях в суде и взаимодействии с правоохранительными органами. Доступ к системе получила группа «советников» DOGE, связанная с частными структурами Маска.

В публикации отмечается, что DOGE пытается получить доступ к различным массивам федеральных данных.

В частности, по предварительным отчетам, структура заставила более 6000 иммигрантов самостоятельно покинуть США, ошибочно зачислив их в список умерших.