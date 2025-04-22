В Баку в настоящее время соответствующими государственными структурами проводятся дорожно-ремонтные работы на ряде улиц и проспектов столицы, введены ограничения на движение транспортных средств.

Об этом сообщил начальник сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом МВД Омар Хыдыров.

Он сообщил, что из-за ремонта движение транспорта ограничено на следующих дорогах:

1. Хатаинский район, пересечение проспекта Бабека и улицы Сулеймана Везирова (рядом с торговым центром);

2. Наримановский район, пересечение улиц Гасана Алиева и Ашига Молла Джума, до перекрёстка с улицей Ахмеда Раджабли, в связи с ремонтными работами введены ограничения в обоих направлениях.

Улицы и проспекты, на которых проводятся ремонтные работы:

1. Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли, от кольцевой развязки (напротив ресторана «Шеки») в сторону м/ст «Нариманов»;

2. Наримановский район, улица Алияра Алиева, в сторону проспекта Зии Буньядова;

3. Сабаильский район, на пересечении Бадамдарского шоссе и улицы Азиза Назарова;

4. Сабаильский район, Бадамдарское шоссе (в районе Каспийской международной больницы), ведутся ремонтные работы на дороге в сторону центра.