«Пасхальное перемирие» в Украине закончилось, по сути, даже не начавшись. В ночь на 21 апреля с 02:00 ВС РФ ударили противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по Херсонской области, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П — по Николаевской, а также атаковали Украину 96 беспилотниками. Как утверждают Воздушные силы Украины, 42 беспилотника были сбиты, ещё 47 — локационно потеряны.

Между тем ещё накануне эксперты увлечённо строили планы прекращения боевых действий. Напомним: 19 апреля Владимир Путин провёл совещание в Кремле, заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова, а затем объявил в одностороннем порядке «пасхальное перемирие» — до понедельника, 21 апреля.

Реакция официального Киева с самого начала оказалась весьма прохладной. Там заявили, что ранее на переговорах договорились о 30-часовом прекращении огня. Плюс ко всему, президент Украины Владимир Зеленский прямо обвинил Россию в том, что она не соблюдает объявленное перемирие. И хотя многие политики и религиозные деятели, включая даже римского понтифика, поспешили призвать сделать пасхальное перемирие бессрочным, само это перемирие уже, по сути, прекращено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо заявил журналистам, что приказа продолжать перемирие Путин не отдавал. А в Киеве с самого начала дали понять: реагировать будут адекватно — в зависимости от действий России. Российская сторона, как подчеркнул Зеленский, перемирия не соблюдала.

И теперь такой сценарий ставит перед непростым выбором уже США, которым надо как-то реагировать на то, что их «мирная дипломатия» в Украине терпит поражение. Причём всё это — на фоне беспрецедентного международного внимания. Белый дом будет вынужден как-то отреагировать на последние события на украинском фронте, но пока в США сохраняют молчание. А это верный признак того, что, несмотря на пасхальные праздники, идёт проработка вариантов и сценариев.

Впрочем, понятно и другое: решение о перемирии было в определённом смысле ответом на ультиматум Трампа, который буквально потребовал реальных шагов к прекращению боевых действий — причём до конца ушедшей недели. И вполне имеет право на существование версия, что на «дипломатическом фронте» украинской войны началась «игра в гляделки» втроём, где «первыми моргнули» именно в Кремле. Другой вопрос — что к реальному прекращению боевых действий стороны по-прежнему не готовы. В Украине не теряют надежды расширить плацдармы в Белгородской и Курской областях, не говоря уже о возвращении ранее оккупированных собственных территорий. Россия, в свою очередь, отметим в который уже раз, не теряет надежды нанести Украине решающее военное поражение и вынудить её принять российские условия — прежде всего в вопросе территорий.

Но насколько сегодня в принципе возможно договориться о прекращении огня в Украине?

А вот тут не всё просто. Прежде всего потому, что нет ясности, на какой линии остановятся войска. Логичнее всего «заморозить» войну на сложившейся линии фронта. Именно так развивались события в 1994 году в Карабахе, когда было достигнуто более-менее устойчивое прекращение огня. Но и здесь есть «подводные камни». Москва вряд ли захочет оставлять под контролем Украины часть Курской и Белгородской областей. А Украина вряд ли согласится вывести свои войска оттуда «за просто так», не получив зеркального отвода войск уже с собственных территорий. При этом Москва, напомним в который уже раз, поторопилась объявить российскими не только Крым и Донбасс, но ещё и Херсон и Запорожье, которые она не контролирует. И захотят ли в Кремле отводить войска с территорий, объявленных российскими — большой вопрос.

В такой ситуации «временное перемирие» действительно могло представляться Кремлю наилучшим вариантом: и продемонстрировать готовность к миру, и в то же время не прекращать войну. Более того, в Азербайджане прекрасно помнят, как во время 44-дневной войны Армения пыталась навязать нашей стране разного рода «временные перемирия» на отдельных участках фронта — чтобы перегруппировать силы, вытащить своих солдат, попавших в «огненные мешки», и не отказываться от планов продолжения войны и реванша. Такое вот «дежавю».

Наконец, нелишне вспомнить, что за время 44-дневной войны неоднократно объявлялось «гуманитарное перемирие», но каждый раз его срывала Армения, устраивая обстрелы жилых кварталов азербайджанских городов. Теперь тот же сценарий, по всей видимости, повторяется на украинском фронте.

Вопрос в том, учтут ли США опыт 44-дневной войны.