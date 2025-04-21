На суде в Баку над главарями бывшего оккупационного режима Карабаха обвиняемые дали показания о трагедии в Ходжалы.

Обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственных обвинений Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, заявил, что не обладал подробной информацией о событиях в Ходжалы. Ссылаясь на продемонстрированные в суде видеоматериалы и документы, он сказал: «Я не знал всех этих подробностей. Но это не меняет моей позиции. Я осуждал подобные события и тогда, и осуждаю сейчас».

Обвиняемый сообщил, что слышал об участии в событиях 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, подчеркнув, что Сейран Оганян, впоследствии занимавший пост министра обороны Армении, проходил службу именно в этом полку.

Обвиняемый Давид Ишханян, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, признал, что изображения, представленные по Ходжалинскому геноциду, отображают акты жестокости. Он также отметил, что во время этих событий был «депутатом» самопровозглашенного режима.

Подсудимый Давид Бабаян в ответ на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева заявил, что не участвовал в событиях, связанных с Ходжалинским геноцидом, и оккупацией города. По его словам, те, кто стремился к решению вопроса силовым путем, добились своей цели. «В этой операции участвовали различные группы», — добавил он.

Подсудимый также сообщил, что самопровозглашенный режим даже «учредил» медаль «За освобождение Ходжалы».

Отвечая на вопрос представителя потерпевших: «Если, как утверждает Армения, во время геноцида в Ходжалы существовал гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, то почему им не дали уйти? Почему, как уже отметил Аркадий Гукасян на процессе, сотни азербайджанцев были доставлены в Ханкенди?», Давид Бабаян не смог дать ответа. Вместо этого он заявил: «Как можно оправдать то, что было учинено с детьми и мирными жителями? Это — варварство».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, обвиняемый Араик Арутюнян заявил, что считает события в Ходжалы самой крупной трагедией Первой Карабахской войны. По его утверждению, в самопровозглашенном режиме не проводились обсуждения по поводу операции в Ходжалы: «К примеру, по операции в Шуше написано несколько книг. Поэтому мы знаем, кто там участвовал и как все происходило. А по операции в Ходжалы обсуждений не велось. В то время главным военным руководителем был Аркадий Тер-Тадевосян. Вероятно, военные действия в Ходжалы проводились по его указанию и с его согласия».

А.Арутюнян подчеркнул, что вне зависимости от обстоятельств это была непростительная трагедия.

Очередное заседание суда назначено на 24 апреля.