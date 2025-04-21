В прошлом году в Астане мы с Председателем КНР Си Цзиньпином заявили о нашем стремлении содействовать созданию сообщества с единой человеческой судьбой. Мы выступили за продвижение таких общих ценностей человечества как мир, развитие, равноправие, справедливость, демократия и свобода, а также против гегемонии и политики силы. Нами была выражена готовность совместно поддерживать международную систему под эгидой ООН, ее роль в международных делах, придерживаться подлинной многосторонности, а также международного порядка, основанного на международном праве, целях и принципах Устава ООН.

Об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхам Алиев в ходе эксклюзивного интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Я уже говорил, что, будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы. В 2019-2023 гг. Азербайджан был председателем в Движении неприсоединения, которое является второй после ООН крупнейшей международной организацией. За этот период наше председательство предприняло ряд систематических усилий для повышения роли и статуса этой важной платформы, объединяющей страны глобального Юга. Одна из наших идей в рамках председательства в COP29 заключалась в том, чтобы навести более прочные мосты между глобальным Югом и глобальным Севером.

Сегодня страны Азии, Африки и Латинской Америки, вместе образующие глобальный Юг, составляют почти две трети государств-членов ООН. На их долю приходится около 80% населения планеты, порядка 50% мирового ВВП и около половины совокупного объема международной торговли. Участие глобального Юга в строительстве более устойчивого, справедливого и безопасного мирового устройства является естественным процессом», — отметил президент Алиев.