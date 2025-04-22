Сегодня будет прекращена подача газа на некоторых улицах Пираллахинского и Насиминского районов Баку.

Как сообщает ПО «Азеригаз», подача газа будет приостановлена ​​с 10:00 22 апреля в целях замены имеющихся редуцирующих устройств на узлах учета газа в Пираллахинском районе на новые, а также переноса газопровода в безопасную зону в Насиминском районе.

В период приостановки подачи газа будет временно прекращена подача газа на улицы Сулеймана Багирова и Фиолетова в Пираллахинском районе, а также на улицы А.Гасымзаде, М.Топчубашова, Дж.Мамедгулузаде, Г.Алескерова, Н.Везирова, Н.Юсифбейли, братьев Новрузовых, М.Сенани, Бакиханова и проспект Вагифа в Насиминском районе.