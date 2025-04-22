Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу с боевыми бригадами, которые сдерживают наступление российских войск в Курской области РФ и на границе Сумской области. Информацию он распространил в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что в настоящее время в том регионе продолжаются интенсивные боевые действия. Россияне пытаются выбить подразделения ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

«Реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении. Свою работу я спланировал именно на этом направлении, с целью детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы», — заявил Сырский.

По его словам, незадолго до Пасхи встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТЗ и боеприпасов.

При этом Сырский обсудил с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей украинских войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

Он добавил, что только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит Силам обороны эффективно уничтожать силы противника.