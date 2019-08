В Филадельфии произошла перестрелка, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в доме на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы, заявил представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп в Twitter.

Неизвестные забаррикадировались в здании и стреляли по полицейским. Осада длилась около трех часов.

Сначала полиции удалось задержать одного из преступников. Местный телеканал Fox29 показал снятые с вертолета кадры, как полиция сажает в машину мужчину, закованного в наручники.

Со вторым вели переговоры и уговаривали сдаться. После того как в здание вошел спецназ, его задержали.

Пострадали шестеро сотрудников правопорядка, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще двое получили ранения, попав в ДТП, по пути на место происшествия.

СМИ уточняют, что полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Несколько источников подтвердили телеканалу ABC, что стрелок — 34-летний Морис Хилл, у которого «большое уголовное прошлое».

О ситуации в Филадельфии доложили Дональду Трампу.

Philadelphia Active Shooting

• 6 officers injured, non life threatening

• Suspect live streaming on facebook

• 2 officers pinned down in the house with two detained suspects

• Temple University’s Health Sciences Center on lockdown #PhiladelphiaShooter #Philadelphia pic.twitter.com/hsdebul9P0

— Breaking News (@NewsAlertUK_) 14 августа 2019 г.