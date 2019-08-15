В Филадельфии произошла перестрелка, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел в доме на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы, заявил представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп в Twitter.
Неизвестные забаррикадировались в здании и стреляли по полицейским. Осада длилась около трех часов.
Сначала полиции удалось задержать одного из преступников. Местный телеканал Fox29 показал снятые с вертолета кадры, как полиция сажает в машину мужчину, закованного в наручники.
Со вторым вели переговоры и уговаривали сдаться. После того как в здание вошел спецназ, его задержали.
Пострадали шестеро сотрудников правопорядка, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще двое получили ранения, попав в ДТП, по пути на место происшествия.
СМИ уточняют, что полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Несколько источников подтвердили телеканалу ABC, что стрелок — 34-летний Морис Хилл, у которого «большое уголовное прошлое».
О ситуации в Филадельфии доложили Дональду Трампу.
Philadelphia Active Shooting
• 6 officers injured, non life threatening
• Suspect live streaming on facebook
• 2 officers pinned down in the house with two detained suspects
• Temple University’s Health Sciences Center on lockdown #PhiladelphiaShooter #Philadelphia pic.twitter.com/hsdebul9P0
— Breaking News (@NewsAlertUK_) 14 августа 2019 г.
One person arrested, but someone is still shooting at officers in #Philadelphia pic.twitter.com/4r3Cd18lWm
— Emilio Gómez Islas (@egomezislas) 14 августа 2019 г.