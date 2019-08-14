Уже несколько дней армянские водители, развернувшие деятельность на территории РФ, вновь бьют тревогу по поводу проблем. В частности, по их словам, конкретно в городе Москве уже несколько дней служба такси «Яндекс» отключила армянских водителей от своей системы, и они просто не могут принимать и обслуживать заказы, пишет Первый Информационный.

По словам собеседников издания, есть водители, которые пока не отключены от системы, однако постепенно все идет к повсеместному отключению.

«Кроме того, со стороны дорожной полиции РФ, начиная с февраля-марта, армянские водители штрафуются, а их машины перевозятся на штрафную площадку. А штрафы велики – 15000 рублей, владельцу машины – 3000 рублей, организации – 50000-60000 рублей. В Москве есть 4-5 тысяч армянских водителей, конкретно в нашем окружении – 300-500, но есть более крупные организации, которые уже вынуждены принимать на работу водителей из Киргизии, Казахстана, Беларуси или России, поскольку, согласно российскому законодательству, коммерческим и общественным транспортом могут управлять только обладатели российских водительских прав или граждане тех стран, где русский – второй государственный язык», – сообщил собеседник издания, добавив, что инспекторы ГАИ, увидев армянских водителей, берут взятку в размере 5000-15000.

Большинство граждан Армении уезжают на заработки именно в Россию, где помимо строительства занимаются в основном вождением такси или общественного транспорта.

Minval.az