На юго-востоке Австралии впервые за почти 40 лет выпал снег, из-за чего местные жители наблюдали необычное зрелище – бегущих по белому покрову кенгуру, пишет Обозреватель.

Отмечается, что в штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия парализованы дороги, во многих домах нет света.

Снег в Австралии начался еще 9 августа. Местами он сопровождался сильным ветром до 110 км/ч. Ночью в отдельных регионах Австралии морозы – до минус 1-2 градусов, а днем оттепель до 10 градусов тепла. Хотя в некоторых регионах ночных морозов нет, а днем до 20 градусов тепла.

Snow in Australia; it really happens pic.twitter.com/SzXdPt56TY

— John Martin (@Wingtags) 11 августа 2019 г.