Пятнадцать человек госпитализированы из села Кой-Таш в пригороде Бишкека, где сегодня при попытке спецназа Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева произошли столкновения с его сторонниками. Об этом сообщили в Минздраве республики. *** Когда начался штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, он находился там. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пользователем Facebook Мирбеком Айтикеевым. Атамбаева можно увидеть с 1.10 минуты. На 2.44 минуте, когда начался штурм, его уводит охрана.

*** Информация о задержании спецназовцев Госкомитета нацбезопасности Киргизии в ходе штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, которое получило радио «Азаттык». ***

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии стягиваются к зданию МВД республики.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время возле здания министерства насчитывается несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, к МВД начали прибывать автобусы и грузовые автомашины.

Как сообщили в штабе Атамбаева, к селу Кой-Таш продолжают стягиваться сотрудники силовых и правоохранительных структур, а также сторонники экс-президента. «Около 2 тыс. сторонников знают о втором готовящемся штурме и готовятся к обороне», — заявил представитель штаба.

Сам экс-президент остается дома и собирается выступить с обращением, заявил член политсовета Социал-демократической партии (СДПК) Фарид Ниязов.

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Атамбаев вышел к своим сторонникам. Как сообщает «Лайф», бывший президент спустился со второго этажа дома и встретился со своими сторонниками. Его приветствуют собравшиеся у входа в его дом.

Информация о задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности, заявила дочь бывшего главы государства Алия Шагиева, передает Kloop.

«Атамбаев находится в безопасном месте», — заявил «Интерфаксу» его адвокат Сергей Слесарев.

О том, что Атамбаев находится в доме, заявил и Фарид Ниязов, который был советником президента и руководителем его администрации.

Кроме того, после столкновений силовики начали отступать от резиденции Атамбаева. Некоторые сторонники бывшего лидера страны пытаются избить спецназовцев, они захватили несколько силовиков и окружили дом.

По данным «Sputnik Киргизия», одного раненного сотрудника спецназа без сознания вынесли из дома.

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Сторонники Алмазбека Атамбаева, которые находятся в резиденции в Кой-Таше, опровергают информацию о задержании бывшего президента. Об этом сообщает местное информационное агентство 24kg. Источники журналистов утверждают, что Атамбаев продолжает обороняться в своем доме.

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В пользу этого сценария говорит и тот факт, что спецоперация у резиденции политика все еще продолжается. Местные жители сообщают, что в Кой-Таше отключили свет, наблюдаются перебои со связью, а на улицах около резиденции слышны выстрелы.

Депутат местного парламента Ирина Карамушкина в интервью Sputnik также заявила, что Атамбаева не задерживали и он все еще находится в Кой-Таше.

Источник «Интерфакса» в пресс-службе ГКНБ также заявил, что спецоперация по задержанию Алазбека Атамбаева в настоящее время продолжается, она проводится силами специального назначения Госкомитета Национальной безопасности Кыргызстана.

«В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе заявили, что «в настоящее время операция по задержанию продолжается».

Местные СМИ сообщили, что в селе Кой-Таш жители захватили бойцов спецназа Госкомитета нацбезопасности, которые были направлены на задержание экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сообщается, что на территории резиденции Атамбаева вспыхнул крупный пожар. Это существенного осложнило обстановку на месте событий, где сторонники политика пытаются отстоять его у вооруженных бойцов спецназа. Столкновения продолжаются уже больше двух часов, с обеих сторон есть раненые. В каком из помещений произошел пожар, неизвестно, однако сторонники Атамбаева утверждают, что горит одна из гостевых юрт, куда силовики кинули светошумовую гранату. Там, по предварительным данным, укрылось ближайшее окружение бывшего лидера, но никто из них не пострадал.

Minval.az