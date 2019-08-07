В Кыргызстане началась спецоперация по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости в среду советница экс-президента Кундуз Жолдубаева.
«В Кой-Таше (резиденция Атамбаева) спецназ, началась стрельба», — заявила она.
По сообщению очевидцев, спецназ применяет против сторонников экс-президента спецсредства. Также сообщается о нескольких раненых — у них раны от резиновых пуль.
Информационное агентство 24.kg сообщает, что в ходе штурма около 10 человек пострадали. Отмечается, что среди пострадавших журналист агентства.
По имеющимся данным, раненых в ходе штурма уже начали выпускать с территории дома Атамбаева.