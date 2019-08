Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе, передаёт телеканал CBS со ссылкой на местных блюстителей правопорядка.

Информации о возможных пострадавших пока нет, полиция рекомендует жителям воздержаться от посещения торгового центра.

Тем временем, по сообщению некоторых пользователей сети Twitter, в результате стрельбы, возможно, есть раненые или даже погибшие.

Информации о том, кто нарушитель, закончена ли стрельба и в какой стадии операция полиции, пока также нет.

#BREAKING : Shooter injures at least 18 at Wal-Mart in El Paso https://t.co/8ydaAg650D pic.twitter.com/SC7vLalqjx

Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK

— Atlantide (@Atlantide4world) August 3, 2019