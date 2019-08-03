Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе, передаёт телеканал CBS со ссылкой на местных блюстителей правопорядка.

Информации о возможных пострадавших пока нет, полиция рекомендует жителям воздержаться от посещения торгового центра.

Тем временем, по сообщению некоторых пользователей сети Twitter, в результате стрельбы, возможно, есть раненые или даже погибшие.

Информации о том, кто нарушитель, закончена ли стрельба и в какой стадии операция полиции, пока также нет.

Minval.az