Пользовательница с ником iAM_LynnLegend (настоящее имя — Линн) опубликовала у себя в твиттере видео, которое быстро стало вирусным. Девушка хотела заснять горячий танец, включила песню Nicki Minaj и уже приготовилась танцевать тверк, как вдруг на заднем плане появился её отец.

Вместо того чтобы испортить дочке видео, он стал его главным героем, а все пользователи удивились скорости реакции девушки, ведь она очень ловко смогла выкрутиться из этой ситуации.

My dad almost caught me thrist trapping 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/EGhcMLCO90

— IG: iam_lynnlegend (@iAM_LynnLegend) 25 июля 2019 г.