Диверсификация маршрутов перемещения людей и доставки ресурсов останется главной составляющей геоэкономической жизни, стало быть, преуспевающими окажутся страны, располагающие маневренной логистической инфраструктурой. В условиях ее отсутствия невообразимо вынашивать планы и намерения по отработке наступательного экспорта.

Ставшая пятым колесом кавказской телеги Армения прочно осела в группе лузеров, и огромный поток потенциальных транзитных преференций проходит мимо нее. Руководителям страны чисто морально в тягость признаваться в не реалистичности заявленных приоритетов. Мало того что уже не первое десятилетие воз национальной экономики находится в застывшем состоянии, политики озвучивают декларативные намерения, чтобы убедить коммерсантов в способности кардинально изменить положение к лучшему.

За десять лет президентства экс-глава государства Серж Саргсян немало потрудился, чтобы пробить нишу в глухой стене и добиться условий для строительства нового наземного коридора в сторону России. Чего только не предприняли глазастые и рукастые эмиссары Армении, чтобы убедить Москву и Тбилиси в наличии возможностей для успеха предприятия. Не вышло.

Пашиняновская команда сегодня всерьез взялась за решение проблемы, чтобы доказать дееспособность. Но новые попытки также не приносят результата, чтобы трансформировать скудные предпосылки в реализацию проекта.

Еревану важно, чтобы, насколько возможно, разгрузить поток, который приходится на пока еще действующий единственный транзит через Верхний Ларс. Но создание наземной альтернативы в условиях незавершенных территориальных споров Грузии с Россией превращает проблему в сверхтрудную задачу.

По вопросу должны договариваться соседи Еревана с учетом массы геополитических нюансов.

Если суть проблематичности Верхнего Ларса имеет климатическую особенность, так как в зимний период перевалку грузов затрудняют обильные снегопады, то достижение консенсуса по новому коридору превращается в пустой номер ввиду геополитического тумана в регионе.

Правительство Армении пока только обещает долгожданный счастливый разворот, не располагая даже малейшей возможностью придать процессу консультаций хоть минимальную динамику.

Вспоминается старый советский анекдот, где опытному пилоту не удается поднять в воздух новую многотонную летательную махину, и он вместе с командой рейса занимает пассажиров привлекательными сказками о преимуществах самолета. Но зачем, спрашивается, людям прелести салона и высокий комфорт, если аппарат не может оторваться от земли?

Оформляя заявку на успех, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян хоть и немногословен, но играючи выстраивает сюжет таинственности, будто все на мази, обстановка созрела для развязки, и нет смысла торопить события.

Самое же парадоксальное в другом. Затрагивая актуальную и жизненно необходимую для страны тему, министр в общих чертах рисует композицию переговоров с участием эмиссаров России и Грузии без конкретики, где главными деталями выступают подробности из бесед с армянской общиной Грузии. Дипломат с настроением вселяет уверенность, дескать, игра стоит свеч и что достижение позитивного результата находится в орбите доступности.

Но одно дело анонсировать оптимистичные детали, ссылаясь на официальные переговоры, и совсем другое подтверждать озвучиваемые посулы обещаниями и вымышленными фактами, полученными из неофициальных источников.

Возможно, местные армяне неплохо информированы о предмете, имеют каналы, питающие их последними новостями о судьбе нового транзита, но даже если все именно так и обстоит, насколько надежно и презентабельно главе национальной дипломатии в контексте серьезного вопроса ссылаться на соплеменников из соседней страны?!

Сдается, что Мнацаканян поймал кураж на подробностях задушевных бесед с армянами Грузии по теме Джавахка, того самого, который Ереван раскачивает ради насильственного передела границ. Не потому ли Армения под видом гуманитарной помощи переправляет в Самцхе-Джавахети подрывную литературу, оружие и всевозможные средства активной борьбы за самоопределение?!

Будет неудивительно, если завтра вдруг главарь местных армян Агаси Арабян заговорит о демократическом выборе уже соплеменников из Джавкха. Вопрос третьего армянского государства на Кавказе в этом случае станет новой реальностью. Так называемая сеть местных спортивных и культурных центров, активизировав работу с местной молодежью, на самом деле занимается мобилизацией боевиков на реализацию сепаратистского плана.

Ереван, безнадежно отстав в поддержании транспортно-коммуникационной сети, осознает насколько, ему будет трудно наверстать упущенное. Не лучше ли не изменять вековой традиции и дальше следовать излюбленной тактике отъема новых территорий? Похоже, так оно и есть.

Не заметить этого, как Ереван активизировался в соседней стране, невозможно. Создание альтернативы Верхнему Ларсу — это всего лишь ширма, за которой армянский националистический штаб готовит очередной взрыв обстановки. Если бы не было так, глава внешнеполитического ведомства Армении не стал бы преспокойно утверждать, что его команда внимательно следит за контактным процессом российских и грузинских соседей.

Такое впечатление, будто новый транзитный проход для Армении больше нужен России и Грузии, чем Еревану. Не потому ли несущие детали о сроках, маршруте и разделе обязательств окутаны густым туманом?!

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az