Суд Минского района приговорил уроженца Азербайджана Рашада Исмаилова, известного в криминальных кругах как Рашад Гянджинский, к 10 годам лишения свободы. Такое решение огласил суд Минского района, сообщает Sputnik.

Двое уроженцев Азербайджана и гражданин Беларуси были задержаны оперативниками ГУБОПиК при силовой поддержке спецназа 20 ноября 2018 года. У Рашада Исмаилова изъяли паспорт на чужое имя, у его водителя, уроженца Бреста, – два пистолета и патроны, а у третьего обвиняемого, гражданина Азербайджана, – гашиш. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Они находятся под стражей с ноября 2018 года. На суде, который начался на прошлой неделе, обвиняемые частично признали вину.

Исмаилов, согласно предъявленному обвинению, въехал в Беларусь по заведомо подложным документам.

Второй обвиняемый, водитель Исмаилова, гражданин Беларуси, у которого нашли пистолеты и патроны, приговорен к 8 годам лишения свободы. Третьему фигуранту этого дела, у которого нашли наркотики, суд назначил 6 лет лишения свободы.

Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в установленные законом сроки.

Minval.az