В Ереване напуганы приближением нового «зернового кризиса»

«Коллективный разум» — субстанция непредсказуемая. «Помощь зала» в популярных шоу, претендующих на статус интеллектуальных — пример классический и весьма наглядный. Но бывает, что подобная схема реализуется в общенациональном масштабе. Классический пример — Армения, где СМИ, политики и эксперты с жаром и паническими интонациями обсуждали возможное появление в Азербайджане зенитно-ракетных комплексов С-400, но упустили из внимания прямую и явную угрозу нового «зернового кризиса».

Как теперь ошарашенно констатируют армянские СМИ, в том числе «Жаманак», власти Грузии в ближайшее время могут закрыть сухопутный путь доставки в Армению из России зерновых, то есть пшеницы и кукурузы, через свой КПП «Верхний Ларс». Как сквозь зубы признают армянские СМИ, в прошлом году правительство Грузии приняло решение запретить с 1-го сентября 2018 года импорт зерна в Армению сухопутным наземным транспортом — из-за перегруженности дорог. Тогда Армении с немалым трудом удалось уговорить власти Грузии отложить вступление этого запрета в силу. Но теперь вопрос вновь в повестке дня. И добавим от себя: с куда большей актуальностью.

Напомним: большая часть зерновых доставляется в Армению и Грузию из России. Армянские грузы тоже идут через Грузию, точнее, через единственный работающий КПП на российско-грузинской границе — «Верхний Ларс». А здесь зерновые фуры блокируют и так перегруженный пропускной пункт. В результате в Грузию не могли проехать туристы, которые добираются сюда на своих автомобилях или автобусах. В ответ власти Грузии закрыли транзит зерновых фур через «Верхний Ларс».

Тогда в Армении поднялась настоящая паника. Справедливости ради, голод в прямом смысле слова, хлеб из лебеды со жмыхом и прочие «страшилки», знакомые нам разве что по рассказам старших родственников «о той, большой войне», Армении как бы не грозили и не грозят. Альтернативный путь доставки грузов существует и для нее — сначала в порт «Кавказ», оттуда — паромом до Поти, а затем — по железной дороге из Грузии в Армению. Но в этом случае и транспортные «накрутки», и конечная цена на доставленное таким образом зерно ощутимо вырастет. Железнодорожники, правда, обещают «тарифный маневр», однако он может лишь в некоторой степени смягчить удар, но не «обнулить» его последствия. А значит, цены на такие социально-значимые товары, как мука и хлеб, неминуемо «взлетят». Кроме того, из России импортируется не только «хлебное», но и фуражное зерно, то, которое идет на корм птице и скоту. А значит, согласно неумолимым законам рынка, взлетят цены на мясо и птицу. И это в стране, где как минимум 15% школьников приходят на занятия голодными, потому что у них дома нет еды, а проститутку можно «снять» за пакет риса или банку тушенки.

Здесь бы, конечно, ереванским «экспертам» следовало задуматься, как эта страна, располагая на момент распада СССР самой лучшей на Южном Кавказе железнодорожной логистикой, умудрилась загнать себя в такой безнадежный тупик, но на такое в Ереване не решились — тема уж больно неприятная и опасная. Зато в решении официального Тбилиси с упоением искали, ну разумеется, «азербайджанский след» и чуть ли не желание «задушить армянскую революцию костлявой рукой голода». Другие добавляли: Азербайджан может дать такую нагрузку грузинским железным дорогам, что для перевозки армянского зерна может просто не найтись вагонов и локомотивов. В Ереване тут же вспыхнула «потребительская паника», массовые закупки муки «про запас» и взлет цен на хлеб. Потом страсти поулеглись. Властям Армении удалось уговорить руководство Грузии временно разрешить транзит фур. Но теперь, предупреждают эксперты, этот запрет вновь может стать актуальным. И вот тут, добавим от себя, шансов у Армении договориться будет куда как меньше.

Нет, дело не только в том, что после того, как Россия, обидевшись за депутата-провокатора Гаврилова, закрыла с Грузией авиасообщение, эксперты прогнозируют: теперь «автомобильная» нагрузка на КПП «Верхний Ларс» возрастет еще больше — как и желание властей Грузии максимально расширить доступ в страну для российских туристов, кстати говоря. Просто слишком много серьезных свидетельств, что Армения планомерно «раскачивала» ситуацию в Грузии, когда после хамского поведения Гаврилова в Тбилиси вспыхнули протесты. Это и арест на улицах грузинской столицы армянского провокатора Минаса Минасяна, и попытки Энзела Мгояна, «легального вожака» армянских националистов в Джавахетии, торпедировать заключенные между властями Грузии и протестующими договоренности: их частью, напомним, было введение в Грузии пропорциональной избирательной системы, что не понравилось господину Мгояну…И это не считая спровоцированного тем же Мгояном кризиса в отношениях Тбилиси и Баку — речь, напомним, о том самом бюсте Михаила Авагяна, армянского террориста и соучастника геноцида в Ходжалы. Наконец, еще во время своего визита в Ереван президент Грузии Саломе Зурабишвили весьма резко напомнила своим ереванским собеседникам, что в Грузии считают неприемлемой нежную дружбу армянских откупантов с марионеточными режимами в захваченных грузинских Сухуми и Цхинвали. Словом, на таком фоне было бы весьма опрометчиво рассчитывать, что с Грузией удастся столь же легко договориться по поводу транзита зерна через КПП «Верхний Ларс».

Но…неужели в Армении, занимаясь своей провокационной активностью на грузинском поле, не понимали, что, как бы это повежливее, плюют в колодец, из которого еще предстоит пить? Вряд ли. Скорее Армения просто вела себя, как и положено «форпосту», и послушно выполняла московские руководящие указания.

Вопрос только в том, что РФ вряд ли станет в благодарность за провокации и грязные игры организовывать для Армении этакий «воздушный мост» вроде того, что существовал в Западном Берлине.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az