Супруга актёра и бывшего футболиста сборной Уэльса Винни Джонса Таня умерла на 54-м году жизни после шести лет борьбы с раком кожи, сообщает «Лайф» со ссылкой на The Sun.

Женщина скончалась утром 6 июля в доме в Лос-Анджелесе в окружении близких.

— Таня умерла в их доме, рядом с ней были Винни, их дочь и другие члены семьи, — рассказал представитель актёра.

— The Sun (@TheSun) 7 июля 2019 г.

Vinnie Jones’ wife Tanya has died aged 53 https://t.co/qRzxgxQved

По словам источника издания, состояние здоровья Тани Джонс ухудшилось в последние несколько недель.

Vinnie Jones’ wife Tanya pictured as she reveals her heartbreaking cancer battlehttps://t.co/3HQMHJWsQ2 pic.twitter.com/cggcRrZ8oN

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 12 декабря 2015 г.